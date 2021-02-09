恐怖雪崩10秒吞沒滑雪客！　他厚雪中挖出自己救出被活埋兄弟

▲男子意外拍下被雪崩活埋過程。（圖／翻攝自Facebook／Miles Penrose）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州薩米特郡(Summit County)一名男子近來在當地滑雪時，突然遇到超級大雪崩，意外記錄下自己被活埋的恐怖瞬間。影片中可看到，不到10秒的時間，巨大雪浪排山倒海般向滑雪客襲來，他和弟弟雖然立即打開雪崩背包，2人仍當場被巨量雪覆蓋。

男子彭羅斯(Miles Penrose)6日與5名好友一同到奧克利市(Oakley)附近的滑雪場遊玩，為了防範雪崩雖然每人都有準備收音機、信號座標發射器與雪崩背包，然而真的碰到恐怖雪崩，仍被大雪吞噬。

彭羅斯表示，他當時正在用手機紀錄弟弟的滑雪英姿，沒想到後方剛好發生雪崩，「我看到山上面的雪被抖了下來，本來以為是地震，接著就被瞬間崩落的大雪擊中」，當下他立即通知朋友們趕快打開雪崩背包，然而仍擋不住恐怖大雪，下半身慘遭活埋，他奮力把自己從雪中挖出後，循著弟弟的求救聲，順利把被活埋的對方給救了出來。

同行的朋友卡隆(Nate Carlon)表示，一同前往的6名友人其中4人都被活埋，幸好大家最後都幸運脫困，「這是奇蹟，每個人最後都成功逃脫並且很安全」。當局表示，當天一共發生多起雪崩事件，在米爾溪峽谷(Mill Creek Canyon)造成4名滑雪客死亡，還有多名遊客受傷，目前仍在調查觸發雪崩的原因。

PLEASE SHARE!!!! Today we were riding in the uintahs, the snow was great up high and it was finally feeling like we had... 由 Miles Penrose 發佈於 2021年2月6日 星期六

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