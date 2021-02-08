懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

Mother conceives daughter just three weeks after falling pregnant with son in rare 'double pregnancy' https://t.co/TKMUsHqiYM — Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國女子羅伯茲(Rebecca Roberts)才剛懷上一名男嬰，沒想到隔3周檢查發現，自己居然在懷孕期間「二次懷孕」，肚中又增添一名女嬰變成龍鳳胎，最後順利生下2名孩子，罕見的案例全球過往僅有10幾例。

英國《每日郵報》報導，39歲女子羅伯茲表示，當她發現自己懷上「雙胞胎」時十分震驚，「前2次產檢完全沒有第二胎的跡象，我都不知道懷孕的時候還有可能再次受孕」，最後於去年9月順利產下兒子諾亞(Noah)與女兒羅莎莉(Rosalie)。

羅伯茲由於當時發現女兒有臍帶問題，不得已以剖腹產方式提前讓2名孩子出生，也因為羅莎莉胚胎形成時間比諾亞慢，使得出生後體型幾乎差了一倍，諾亞體重為4磅10盎司（約2100公克），羅莎莉只有2磅7盎司（約1100公克）。

羅伯茲的情況可能是醫學上十分罕見的異期復孕(superfoetion)，目前全球僅發生過10幾案例，她前往醫院接受檢查已排除染色體或是遺傳原因，醫生懷疑，可能是她所服用的生育藥物導致懷孕期間排卵。

▼孕婦產檢發現自己又懷了一胎。（圖／示意圖／視覺中國）

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