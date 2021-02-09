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惡作劇衝點閱鬧出人命！　20歲網紅「亂揮屠夫刀」慘被一槍擊斃

▲▼屠夫刀驚遇手槍！20歲網紅「搶劫惡作劇」衝點閱　慘被一槍擊斃。（圖／翻攝自推特「@SaycheeseDGTL」）

▲魏克斯（左）年紀輕輕為影片「犧牲」。（圖／翻攝自推特「@SaycheeseDGTL」）

記者張靖榕／綜合外電報導

現今惡作劇影片風行，YouTuber大鬧路人只為製造笑料博取點閱；然而美國一名20歲網紅YouTuber的經歷，證實了惡作劇最恐怖的風險 ─ 被整的人當真了，還使出致命反擊。魏克斯（Timothy Wilks）日前就因持刀假裝搶劫，沒想到被受到威脅的史達恩斯（David Starnes）出於自我防衛，不假思索掏槍便擊斃。

綜合外電報導，魏克斯和一名朋友於上周五（5日）晚間9時25分，來到田納西州納許維爾市（Nashville）大型商場「Urban Air Trampoline and Adventure Park」外的停車場。他們說好由衛克斯進行搶劫惡作劇，並由朋友在一旁錄下路人受驚的好笑畫面。

魏克斯選定了一群在停車場聊天的人，隨後靠近他們邊揮舞著手中的屠夫刀，擺明自己是來搶劫的；然而魏克斯不知道自己挑錯人了，23歲的史達恩斯見狀迅速掏出手槍，瞄準，開槍，魏克斯應聲倒地。

警方表示，一行人當時都不知道他們遇上的是惡作劇，事後史達恩斯坦承是他開槍擊斃了魏克斯，但他是出於自我防衛，並不知道一旁有他的友人在錄影。兇殺組的警探已經針對此事展開調查，不過警方尚未對史達恩斯和他的友人提出任何指控。

一名律師接受《福斯新聞》在當地的電視台記者訪問時表示，他相信當事人會認為這起事件就是一件惡作劇，「但這個惡作劇的下場非常嚴重」。

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