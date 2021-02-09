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南韓AZ疫苗24日供貨！新冠今增303例...專家：疫苗對變種病毒沒用

▲▼南韓新冠疫情稍微趨緩，預計2月起開始新冠疫苗接種（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情稍微趨緩，預計2月起開始新冠疫苗接種（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）近日疫情稍有趨緩，繼昨（8）日只新增200多人後，再度微幅成長，來到300多人，不過餐廳、舞蹈教室、醫院，加上先前的IM宣教會依舊傳出規模不一的零星確診感染，隨著周末或假日篩檢樣本數減少，新增確診病例數據多少也受影響，當局呼籲切勿大意！

另外，阿斯利康新冠疫苗本月24日起將正式向南韓供貨，不過部分人士指出，目前市面上流通的疫苗無法防止南非變種病毒。

根據《韓聯社》，截至9日0時為止，南韓今（9）日上午9時30分共通報303起病例，其中273例為境內感染、30例則為境外移入，同時新增8例死亡。目前南韓共累計81487例確診、1482例死亡。

▲▼南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增217例（首爾佔86例、京畿道佔117例、仁川佔14例）釜山、大邱各新增9例；光州新增8例；忠清南道、慶尚南道各新增8例；忠清北道新增4例；蔚山、江原道、全羅北道各新增3例；大田、忠清北道、濟州島各新增2例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市中區某社福機構累計92例；首爾市城東區漢陽大學醫院累計83例；光州市西區某教會累計135例；IM宣教會非經批准的教育設施推累計403例；京畿道高陽市一山西區的太平洋舞蹈教室與東京餐廳累計11例；大邱市北區某餐廳累計10例；大邱市達西區某餐傳出9人確診，被判定其感染源來自釜山市機張郡某社福機構。

隨著春節連假即將到來，南韓防疫當局頒布一系列防疫對策，其中國土交通部針對境內高速公路休息站，為求達到有效控管人流，將規定休息站內進駐店家不得允許入座飲食、僅提供外帶服務，春節期間依然維持5人以上限聚令。

▲▼南韓春節連假將至，政府以休息站不得入座飲食、維持平時收費標準等方式控制車潮與人流（圖／達志影像）

▲南韓春節連假將至，政府以休息站不得入座飲食、維持平時收費標準等方式控制車潮與人流（圖／達志影像）

而南韓中央防疫對策本部8日對發表參考資料時，表示英國藥廠阿斯利康與國內生技大廠SK Bioscience簽署代理生產契約，屆時第一批阿斯利康新冠疫苗將由SK在慶尚北道安東市工廠出產，並於24日起向全國供應、26日開始接種，數量約為150萬劑（供75萬人施打），每人須打入2劑疫苗方能產生防護效力，預計將優先提供給療養院等設施的高齡者接種。

不過，歐美等主要國家勸導高齡者接種阿斯利康前須再三考慮！而根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓疾病管理聽9日記者會上證實，以目前市面上的新冠疫苗恐怕無法有效防護南非變種病毒，且無法遏止病毒傳播。南韓食品醫藥品安全處將於10日舉行最終檢討委員會，來決定是否須核准阿斯利康疫苗。

►南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例...首爾業者嘆：好難撐

南韓現行防疫措施（至2月14日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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