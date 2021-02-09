住院58天「沒什麼症狀」16採卻都陽性！她確診康復曝：才感覺可怕

▲原PO在醫院待了將近2個月才出院。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「出院2個月了，直到現在才漸漸感覺到，自己經歷了一件多麽可怕的事情！」一名女網友日前在《Dcard》發文「Covid-19確診及康復後的那些日常」，說她從被送進醫院，一直到出院，整整過了58天，「就這樣待在病房內，我的世界彷彿靜止了一般，每天就日復一日，等待可以出院的日子。」

這位女網友文中表示，她幾乎沒有症狀，但不知道為什麼，病毒一直存在她的體內，從住院後第5天開始第一次採檢，不含確診的那次，前前後後採了16次，「每次的採檢都是咽喉跟鼻咽都採，直到第50幾天以後，才連續兩次咽喉跟鼻咽都採檢陰性。」

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她回想將近2個月的日子，直呼「對於身心真的是很大的一個挑戰」，每次聽到檢驗結果又是陽性，都會很難過，不知道要怎麼讓病毒離開身體，需要一直被照顧也讓她感到無力，「但是想到醫護人員們是冒著風險來照顧我時，我又會告訴自己，憑什麼不勇敢？」而且護理師真的對她照顧有加，讓原PO很感動。

▲新冠肺炎至今仍在全球蔓延。（資料照／記者林敬旻攝）

接著她分享出院後的狀況，「因為2個月幾乎都沒有運動，甚至沒有下床的關係，出院後的前3天幾乎都沒辦法好好行走，直到一週後體力才開始漸漸恢復」，但2個月過去了，原PO還是覺得自己的體力大概只有以往的一半左右。她說道，雖然住院的時候醫生告訴她，病毒只在咽喉附近，沒傷害到器官、不會有後遺症，但她還是感受到自己的體力明顯的差距。

另外，原PO還說自己有加入醫學研究計畫，要了解確診者的抗體會存在體內多久，「目前完成追蹤3次了，不過，有點詭異的是，我第一個月的抗體量比某些超過半年前確診的人還來得少。」不確定到底是沒有什麼症狀所以抗體少，還是自己其實是2次感染，但她目前爬山跟激烈運動，都沒有什麼明顯的後遺症，「所以可以不用太擔心，且大多數的人抗體也都維持超過半年以上。」

最後她也提到，會想分享近況，是希望大家能對「這個還正在全球蔓延」的新冠病毒有更多了解，也盼其他人給確診診一點信心。原PO還強調，以全球比例來算，確診超過1億人，代表每100個人至少有1人確診，「台灣能夠正常生活，享受所有的一切，真的是很幸福，謝謝所有的防疫人員、醫護人員，還有每個把口罩戴好戴滿的每個人！！」