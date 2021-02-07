南韓「變種病毒」確診激增！新冠今增372例...首爾業者嘆：好難撐

▲南韓近日疫情漸趨於穩定，圖為首爾某公園。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期單日新增確診數皆維持3、400多人規模，春節連假前疫情稍微趨於穩定，不過昨（6）日變種病毒感染者暴增12人，累計51例，外界要求當局應提高入境審查標準，減少境外移入的機會。另外，各地餐廳、職場、醫院、體育設施等依舊傳出零星群聚案例。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報372起病例，其中326例為境內感染、46例為境外移入，同時新增7例死亡。目前南韓共累計80896例確診、1471例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增265例（首爾佔141例、京畿道佔109例、仁川佔15例）；大邱新增11例；光州新增10例；釜山、忠清南道各新增8例；大田新增6例；江原道新增5例；全羅南道、慶尚南道各新增4例；濟州島新增2例；世宗、忠清北道、慶尚北道各新增1例。

▲光州市安條克教會累計百人以上確診。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，首爾市漢陽大學醫院累計80例；京畿道安養市東安區某三溫暖累計7例；光州市西區某小規模較會牧師與其家屬共4人確診；光州市TCS國際學校（IM宣教會）與成人電子遊藝場傳出確診者；大田市中區芙沙洞行政社福中心累計8例；忠清南道青陽郡一家6口確診。

南韓防疫當局鬆綁防疫措施，8日起非首都圈的餐廳、咖啡廳、健身房、撞球場、KTV等的最晚營業時間由原本的晚間9時延後至10時，然而由於疫情仍集中於首都圈，因此首都圈餐廳等業者最晚營業時間依然是晚間9時，造成當地業者群情激憤，表示要「開業」表達抗議。

▲首爾明洞受疫情重創，街頭冷清，當地業者向政府表達抗議。（圖／達志影像）

首爾明洞以往是南韓最具代表性的商圈，然而周末中午用餐時間街頭卻相當冷清！在當地經營日式居酒屋的尹某表示，「店內共有72個座位，如今只有3名客人，首爾的店租費用與各項固定開支是最高昂的，然而當局卻不解禁營業時間限制，這像話嗎？」

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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