陸生化首席專家陳薇團隊疫苗Ⅲ期臨床：保護效果為74.8%

▲奧地利公司「Nanographics」把新冠肺炎病原體新型冠狀病毒 （SARS-CoV-2）進行掃描及數位化，染色後以3D影像呈現。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

繼國藥集團中國生物和科興中維的兩款滅活疫苗公佈三期臨床數據後，中國新冠疫苗部署的另一條技術路線、由軍事科學院陳薇院士團隊和康希諾生物合作研發的腺病毒載體疫苗Ad5-nCoV的最新數據8日出爐。巴基斯坦衛生官員當日宣布，Ad5-nCoV在巴國進行的三期臨床試驗中期分析結果顯示，單針接種後，該疫苗對重症新冠肺炎的保護效力為100%，總體保護效力為74.8%。

據《澎湃新聞》報導，Ad5-nCoV的Ⅲ期臨床試驗於2020年9月22日在巴基斯坦最先啟動，目前已在全球三大洲五個國家的78家臨床研究中心進行了該疫苗的臨床試驗，共完成了近50000名受試者的接種。該分析從30000餘名受試者中收集了101個病例，結果表明該疫苗安全性良好，項目獨立數據審查委員會未發現任何與疫苗相關的嚴重不良事件。

據悉，試驗中研究團隊採用了隨機、雙盲、安慰劑對照設計，主要是為了評估該疫苗在18歲及以上健康成年人中的有效性、安全性和免疫原性。受試者中包含60歲以上人群，且疫苗在這一人群中顯示出良好安全性。

2020年3月16日，該疫苗的一期臨床試驗啟動，108名受試者參與；研究人員獲得了7天和14天的疫苗安全性數據。4月12日，二期臨床試驗啟動，508名受試者參與。該疫苗是當時全球唯一進入二期臨床試驗的新冠疫苗。

2020年7月20日晚，國際學術期刊《刺胳針》雜誌在線發表中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜團隊研發的新冠疫苗二期（II期）臨床試驗結果的論文。