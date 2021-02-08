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解放軍疫苗外交先找鐵哥兒們　柬埔寨首相洪森親赴機場迎接

▲解放軍運20攜帶新冠疫苗前往柬埔寨。（圖／翻攝環球時報）

▲解放軍運20攜帶新冠疫苗前往柬埔寨。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

陸國防部昨（7）日公布中國軍隊新冠疫苗首批對外援助對象分別為巴基斯坦和柬埔寨。據悉，大陸除透過正式外交提供他國疫苗，也從軍事外交上向「鐵桿盟友」提供疫苗協助。解放軍這次出動最高級別的運20攜帶疫苗前往柬埔寨，由首相洪森在機場親自迎接；巴基斯坦則是派出軍機從大陸運送疫苗回國，貨物箱上還印有中巴兩國國旗，並寫上，「兄弟同心，其利斷金。」

▲解放軍援助巴基斯坦疫苗貨物箱上印有雙方國旗及漢字「兄弟同心、其利斷金」。（圖／翻攝環球時報）

▲解放軍援助巴基斯坦疫苗貨物箱上印有雙方國旗及漢字「兄弟同心、其利斷金」。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，兩軍之間的軍事外交與國家外交政策息息相關，關係越緊密，兩軍會有更深層次、多領域的交流，「在這種情況下，就像朋友一樣，對方有需求，我們有能力，必然要給予幫助，這是人之常情。而對方也會表達感激之情，一來一往，感情自然會進一步加深。」

▲柬埔寨首相洪森親自在金邊機場迎接解放軍運20運送的新冠疫苗。（圖／翻攝環球時報）

▲柬埔寨首相洪森親自在金邊機場迎接解放軍運20運送的新冠疫苗。（圖／翻攝環球時報）

巴基斯坦和柬埔寨分別被大陸網友稱為巴鐵和柬鐵，便是形容與大陸交情如同打不死的鐵哥兒們一般。大陸外交部發言人汪文斌曾公開表示，中方正在向巴基斯坦、汶萊、尼泊爾、菲律賓等14個發展中國家提供疫苗援助，下一步將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。

不過，中美兩國在疫情期間，卻無法透過疫苗等合作，促進兩國關係。周波認為，中美兩國曾在2014至2015年間，在西非攜手抗擊伊波拉病毒，但在事關新冠疫情的疫苗供應領域，「中美兩國之間存在一定競爭關係，使得兩國合作更為艱難。」

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