各國監控早知結果！　張競：中國「陸基中段反導攔截」提前完成測試

▲解放軍執行陸基中段反導攔截技術試驗。（圖／翻攝 海客新聞）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸國防部4日深夜宣佈，在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。對此，中華戰略學會研究員張競在個人臉書分析，「本次攔截技術試驗應當是相當成功。」從提前解除飛航管制措施數據來推論，這次試驗在原定第二時段「射擊習會」中已完成測試。另外，從各國情報機構調整衛星軌道與監控裝備焦點，早就知道攔截射擊的結果。因此，大陸方面不如大方地公開宣布測試結果。

據了解，中國大陸分別於2010年、2013年、2014年、2018年、2021年進行了五次陸基中段反導攔截試驗，試驗均達到預期目標。中段反導攔截的假想作戰目標多為中遠程導彈和洲際導彈，相當於用一顆高速飛行的子彈去打掉另外一顆高速飛行的子彈。有軍事專家分析，「隨著中國大陸反衛反導技術日趨成熟，心態越來越開放自信。」

對此，據張競臉書文章稱，解析中國大陸0204陸基中段反導攔截技術試驗2021年2月4日中國大陸進行陸基中段反導攔截技術試驗，對外發佈消息證實試驗成功，並聲稱不針對任何特定對象，性質純脆為防禦性之國防科技研究活動。

▲蘭州飛航情報區以編號A0214/21所發佈之飛航安全通告NOTAM。（圖／翻攝 張競臉書）

張競指出，依據由蘭州飛航情報區以編號A0214/21所發佈之飛航安全通告NOTAM，在格林威治標準時間0204/0951至0205/0346此段時間內，在下列座標設定飛航安全通告中心點：

3849N10856E020

(38°55’19.0”N 109°20’23.0”E)

並於下列四點連線區域內，設定自地面至無限高空層為禁航區：

N385434E1083158

(38°54'34.0"N 108°31'58.0"E)

N385519E1092023

(38°55’19.0”N 109°20’23.0”E)

N384430E1092036

(38°44’30.0”N 109°20’36.0”E)

N384346E1083218

(38°43’46.0”N 108°32’18.0"E)

張競說，前述四點連線所構成之禁止飛航區，請參閱附圖；此管制區位處內蒙古自治區、陝西省與寧夏回族自治區交界處附近，地處荒野人口密度相當低，適合進行武器測試等軍事活動。此次攔截試驗之攔截器發射陣地、指揮所與相關感測系統，以及設計攔截點都應當在此空域之內。

針對上述資料，張競特別指出，在該份飛航安全通告中特別設定並且宣告，依據格林威治標準時間

0204/0951-1028、0204/1200-1237以及0205/0309-0346共計三個特定時段，每個時段都是37分鐘，這三個特別標明之時段，依據導彈測試實射演習正常模式，應當分別代表「追瞄習會」、「射擊習會」與「預備習會」。

▲中國大陸0204陸基中段反導攔截技術試驗區域。（圖／翻攝 張競臉書）

張競表示，只要將格林威治標準時間換算成北京時間（中原標準時間）就可以獲知當地時間；但是由於整個大陸是不論時區都統一使用北京時間，但是該禁航區其實是位於蜀隴時區邊緣，所以在估算光度是否夜暗時，僅管實際時差不過一小時，但還是要將此因素估算進去。

其中，「追瞄習會」是在正式射擊前，除去實際發射靶具以及射擊測試彈外，將依序演練所有測試程序與行動步驟，相關系統裝備與遙測站臺亦利用此階段，檢視是否完成調校同步，相關靶勤與彈體殘骸回收作業人員，亦配合演練靶具與彈體遙測裝備殘骸回收程序。

張競稱，「射擊習會」是真正大戲登場，實際發射靶具與攔截器進行測試。但若是天有不測風雲或是那個不長眼的闖入禁航區，甚至是靶具或發射陣地出狀況時，自然就要緊急叫停進行故障排除或是狀況處置。此時就不得不要讓「預備習會」派上用場，否則若是一切順利，應當是不會運用該習會進行任何活動。

▲解放軍陸基中段反導攔截技術「提前試驗成功。」（圖／翻攝 海客新聞、騰訊）

張競認為，「本次攔截技術試驗應當是相當成功」，因為在格林威治標準時間0204/1329原發佈單位就主動取消此項飛航管制，諸位可以注意到Cancel Date是遠在原本發佈之End Date之前；換言之，第三個「預備習會」根本就沒用上，在原定「射擊習會」中已完成攔截測試，因此就提前解除飛航管制措施。

文章稱，依據目前在網路或是媒體所公佈之攔截過程影像來看，顯然就是在前述「射擊習會」中完成測試，只要換算一下時間，對照夜暗光度，就足以確認前述判斷。

張競也強調，「中國大陸之所以會在測試後發佈新聞，其實從最初發佈飛航安全通告，各國情報機構早就在調整衛星軌道與監控裝備焦點，所以與其躲躲藏藏，毋寧大大方方地公開宣布測試結果。」

張競提醒，每個習會時段規劃為37分鐘，其實是有其嚴肅意義，這個時程長短是經過計算而來，其中包括發射靶具前置管制倒數階段，靶具發射後攔截陣地發射攔截器，預期在計算攔截點完成攔截後，靶具與攔截器殘骸下落至地面時程，以及再加上最後確認作業階段。所以武斷地認為這個習會時程僅包括靶具與攔截器飛航時間，這是明顯低估計算習會期程之複雜程度。

最後，張競指出，為何只有管制攔截區空域，但卻未提到任何靶具發射地點之空域飛航管制安排呢？其實這個問題合理答案很簡單，因為靶具應當是利用中國大陸航天活動發射中心作為發射地點，而這些航天發射中心周邊空域本來就是經常性之禁航區，所以不必另行公告禁航區，這就是為何查不到另個NOTAM發佈禁航通告之原因所在。由於0204當天西昌有衛星發射活動，因此只剩酒泉與太原兩個選項，對比一下距離，就可以自行獲得答案。