美軍事報告：中國003型國產航母排水量達10萬噸　核航母004暫停研發

▲中國大陸第三艘航母衛星照曝光。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中美大國持續角力，美國國會近日發布年度軍事報告，內容聚焦在中國海軍現代化的進程，並稱中國正在建造世界上規模最大艦隊，至今擁有大約350艘軍艦和潛艇，其中包括130多艘水面戰鬥艦。相比之下，美國海軍的作戰力量僅有293艘，令人擔憂。

美國國會研究服務院1月27日發表年度報吿《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》，稱解放軍正在製造新航母003，此前預估排水量約8萬噸左右，但最新衛星圖顯示，排水量達到10萬噸。報告同時又稱，中國「試圖發展」10萬噸核動力電磁彈射器004型國產航母，但由於「經濟原因」已暫停。

目前，中國的軍事現代化努力，包括海軍現代化努力，已經成為美國國防規劃和預算的首要焦點。報告說，中國已經在南海和西太平洋獲得優勢，美國海軍需要通過研發技術，改變艦隊結構、提高戰備能力和研發新技術武器來應對解放軍海軍。

另外除了航母以外，這份報告還宣稱解放軍正在發展076型兩棲攻擊艦，或許裝備彈射器。報告還提到，東風-21和東風-26反艦彈道導彈在去年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的一艘移動靶船。中國也在開發高超音速滑翔體反艦導彈，這可能使中國反艦彈道導彈更難被攔截。

不過，儘管取得了巨大的成就，報告稱，中國海軍目前雖然有一定的局限性和弱點，包括反潛能力不足、遠程情報獲取能力有限、聯合作戰能力不足、人員素質不足、缺乏實戰經驗和行動經驗等，但中國正在努力克服這些缺點。

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