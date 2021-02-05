陸罕見公布武器試驗...40秒畫面曝光　專家：避免外界過度反應

記者魏有德／綜合報導

陸國防部昨（4）日深夜宣布進行陸基中段反導攔截技術試驗。隨後，陸網便傳出一段由民眾拍攝約40秒、不同角度「攔截器」於夜空飛行的畫面。由於當日美艦曾穿行台海，不免讓外界做出解放軍武力震懾的聯想。不過，軍事專家分析，官方在試驗當天主動對外發布，展示解放軍的開放透明，避免外界過度反應和猜測性解讀，並藉此進行渲染「中國威脅論」。

▲民眾拍下陸基中段反導攔截技術試驗畫面。（圖／翻攝環球時報）

根據民眾拍攝的影片顯示，影片分為三個不同角度，總長約為40秒，「攔截器」尾部拖著扇形的噴射氣流，在漆黑的夜空中格外顯眼，前端則是錐形氣流破空前進，甚至在一段影片中還有藍色光芒伴隨氣流噴出。

《環球時報》報導，美國總統拜登將於當地時間2月4日下午3時（北京時間5日凌晨左右）在美國國務院發表首次重要講話，為執政期內的外交政策願景定下基調。在以往，這些時間上的巧合都會被部分外媒用來對中國正常開展的軍事訓練污名化，進行關聯性解讀，並炒作「中國的矛頭指向美方」。

▲大陸民眾拍到陸基中段反導攔截技術試驗，尾部拖有扇行噴射氣流。（圖／翻攝環球時報）

軍事專家宋忠平表示，此次試驗的確與上述新聞事件沒有關聯性，也不存在針對性，「陸基中段反導攔截技術試驗是防禦性的，既然是防禦性的，就不具備威脅性，也不會針對第三方。」

據了解，全球僅中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統從陸地、海上和天空發射。按照攔截時機不同可分為三大類：「助推段」防禦系統，「末段」防禦系統，以及「中段」防禦系統。

中段攔截的特徵是飛彈飛行較穩定，有一段的速度較低，適合進行攔截，顯示出大陸陸基反導攔截技術已臻成熟，具有實際攔截能力和戰鬥力。