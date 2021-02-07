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簡單尿檢預測染疫重症率！日研究：「L-FABP過高」風險高出8倍

▲▼俄羅斯,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲日本最新研究發現，從尿液中的肝型脂肪酸結合蛋白可以預測新冠患者引發重症化的風險。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本國立國際醫療研究中心的團隊推出最新研究，未來只需透過簡單的尿液檢測，便可輕鬆預測染疫患者未來是否會引發重症化，該研究不久後將投入臨床研究，預計有500名受試者參與研究。據悉，該試驗是透過檢測患者尿液中的肝型脂肪酸結合蛋白（L-FABP），預測患者引發重症的機率，並藉此判斷是否應安排住院。

根據《日本放送協會》報導，日本國立國際醫療研究中心的研究團隊發現，從新冠患者尿液中肝型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）的數值，可以有效預測病情是否將加劇。根據研究，只要肝型脂肪酸結合蛋白的數值高於正常值，那麼引發重症的風險將會高出8倍之多。

研究團隊也將進行臨床研究，屆時將以500名正在接受隔離治療的染疫者為對象，進行尿液檢測，分析患者尿液中的肝型脂肪酸結合蛋白含量。據悉，如果臨床研究後，該項新技術能夠正式普及化，將能有效成為醫護人員判斷患者是否應住院的新工具。

研究團隊表示，該項尿液檢測僅需透過簡單的檢測套組即可完成，患者本人也可以獨立作業，只要將檢測第一天與2天後的檢測結果拍照，醫師就可以透過照片進行判斷。為了加快臨床研究，研究團隊也呼籲各地方政府與醫療機關協助試驗進行。

負責這項研究的國立國際醫療研究中心醫師片桐大輔表示，「這項檢查一旦開始使用並普及，將能優先將有重症化風險的病人介紹給醫院，院方再針對這些患者進行更進一步的身體檢查，未來也能加快安排必要患者住院的效率。」

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