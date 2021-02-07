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誤打5倍劑量！星國醫護「接種新冠疫苗」鬧烏龍　院方急喊卡

▲▼新加坡疫苗接種。（圖／路透）

▲新加坡一家眼科中心為醫護人員接種疫苗時，意外誤打了5倍的劑量。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新加坡全國眼科中心（Singapore National Eye Centre）6日發布聲明指出，該中心在1月14日為醫護人員接種新冠疫苗時，意外為其中一名醫護誤打了5倍劑量。在施打疫苗的數分鐘後，就有人發現失誤，醫生也立刻為他進行體檢，所幸沒有出現不良反應或副作用。為了安全起見，這名醫護仍被安排入院接受觀察，並在2天后出院，目前情況良好。

綜合《聯合早報》和《星洲日報》報導，院方在進行調查後發現，這起事故是因為疫苗接種小組出現溝通誤會而導致。在準備疫苗的過程中，負責稀釋疫苗的醫護暫時離開去處理其他事，接手工作的同事卻誤以為，瓶中未稀釋的劑量可以直接使用，所以才鬧出這天大的烏龍。

▲▼新加坡全國眼科中心。（圖／翻攝自SNEC官網）

▲新加坡全國眼科中心在事發後立刻暫停施打疫苗。（圖／翻攝自SNEC官網）

該中心在事發後立刻暫停施打疫苗，並安排其餘職員到新加坡中央醫院接種。全國眼科中心表示，這名醫護目前在等待血清抗體的檢測結果，若身體允許的話，他將按計劃接受第2劑疫苗的注射；該中心也會密切留意其健康情況，並提供必要的幫助。

美國輝瑞藥廠與德國BioNTech的臨床實驗數據顯示，施打過量的新冠疫苗對人體危害不大，傳染病專科醫生林麗明也指出，接種過量疫苗可能導致局部或全身的抗原或其他疫苗成分濃度過高，但不會影響疫苗效用。新加坡衛生部強調，這只是一宗個案，所有的新冠疫苗接種都已落實嚴格的醫療規範，以確保接種者的安全；全國眼科中心也已採取措施，以確保類似情況不再發生。

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