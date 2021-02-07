義大利小鎮爆校園群聚感染！　139無症狀患者「全是英國變種病例」

▲義大利科爾扎諾一所學校最近驚傳爆發英國變種病毒群聚感染事件。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

義大利自12月20日出現第一宗英國變種新冠病毒後，北部小鎮科爾扎諾（Corzano）一所學校最近驚傳爆發英國變種病毒群聚感染事件，最後導致139人染疫，其中1人病重住院。

據當地媒體The Local報導，科爾扎諾在1月有24人確診染疫，學校的老師和學生密切接觸後，再各自回家將病毒傳播出去，導致疫情一發不可收拾。當地衛生部門立刻對189名接觸者做篩檢，結果發現其中有139人的檢測報告呈陽性。 在進行進一步檢測後，當局發現，14個送檢的樣本全都是英國變種病例。

當局警告，儘管在科爾扎諾的139名確診病患中，多數都是無症狀患者，只有1人病重住院，但人們還是不可低估變種病毒的「威力」。進入2月份後，科爾扎諾每天只有1、2人確診，因此當局認為，疫情已成功被控制住。

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