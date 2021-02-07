王必勝臉書貼部桃專案大合照　讚「貴妃躺法」那位很優秀

▲部桃再進行2天4梯次全院抽血檢測。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「部桃專案」啟動迄今20多天，臨時通知全院醫護及相關人員，7日起進行為期2天、4梯次抽血檢測。前進指揮所指揮官王必勝在個人臉書透露，部桃擴大篩檢，PCR(核酸檢驗)部份2133支都陰性，另2支檢驗中即將有結果。環境採檢兩個大樓共777支也都陰性，另外分院人員334位也都採檢陰性。目前看來，部桃可能是全國最乾淨的醫院。

▲「部桃專案」工作人員。（圖／翻攝自王必勝臉書）

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王必勝臉書表示，有人問他，如果解除前進指揮所任務回家，最想做什麼？答案是：剪頭髮！無意間透露部桃前進指揮所「準備解編」？針對部桃這次大規模的採檢，王必勝稱許：進行的非常專業、流暢又有效率，展現出部桃年輕又高執行力的一面，工作人員也在完成後進行合照。照片中最前面「貴妃躺法」的那位，是急診的蕭醫師，她是災難醫學的專家，這次的任務主要就是由她在短短時間內規劃出來的，很優秀！

部立桃園醫院爆發醫護感染確診後，自2月4日開始進行PCR(核酸檢驗)和血清抗體採檢。PCR採檢2135人，僅剩2人檢驗結果未出爐，其餘陰性；血清抗體檢測第一階段鎖定風險較高的706人採檢，有1人出現「微弱訊號」，要判定陰性或陽性，仍待後續更多檢測。因此，全院醫護及相關人員於6日接到臨時通知，7、8兩日返院展開第二階段抽血檢測。

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