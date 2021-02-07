他打方向燈秒換車道超車　危險駕駛挨罰1萬8吊牌3個月

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子去年間駕駛自小客車行駛台一線新埤大橋時，靠近前方小客車時未減速並以貼近方式迫近前車，並在打方向燈不時1秒後就切入對方車道，遭檢舉「危險駕駛」及「任意跨起兩車道」行駛，被開罰1萬8600元，並記違規點數4點，參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月，他不服提出行政訴訟，請求法官駁回該處分；法官勘驗告發行車紀錄器，認定他違規屬實，駁回他的訴訟。

判決書指出，李男駕駛自小客車於2020年7月24日上午，行經新埤鄉台一線新埤大橋，因有「任意以迫近迫 使他車讓道」、「任意跨越兩條車道行駛」的違規，被民眾檢舉，警方檢視行車紀錄器屬實，分別開單告發兩張罰單共1萬8600元。

他不服，提出行政訴訟表示，事發當天，前方有一輛車靠右要讓他通過，所以有打方向燈並通過，但檢舉他的車輛因為沒有跟前方車輛保持安全距離，所以他通過時，對方才會覺得他在逼車。「自己只是單純變換車道」。再從檢舉影片中，他與檢舉人也保持一段距離，如果他真的要逼車，為何他還要打方向燈，何況檢舉人車輛也是在原路上行駛沒有任何偏移。

法官勘驗行車紀錄器，發現李男打了方向燈不到1秒後即變換車道超車，當時如檢舉車輛未及時緊急向左靠，讓道給李男車輛行駛，兩車勢必會發生碰撞而肇事，因此李男車輛任意迫近檢舉車輛車道切入，迫使檢舉車輛讓道，認定屬故意危險駕駛行為，駁回他的訴訟。

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