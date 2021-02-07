春節連假墾丁將湧人潮　枋寮警加強交通疏導作為

▲2021春節連續假期，枋寮警分局加強交通疏導作為，籲用路人配合 。（圖／資料照片，記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年春節連續假期自2月10日至16日共7天，屏東縣枋寮警分局轄內台1線為遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導車流，在台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，規劃交通疏導勤務，於沿途設有指示標誌，另因應台1線436公里至445.5公里易壅塞路段，預計大年初一至初四大量湧入車潮，將視車流量機動實施調撥車道或車輛分流，籲請用路人依標誌及員警指揮，讓道路通行順暢，

▲▼交通疏導作為。

枋寮警方說，管制時間，從2月10日0時起至16日24時止；管制路段，分別在台1線436.5至445.5公里路段、台1線永翔、太源、沿山及中山路口、台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站、枋山鄉鬍鬚源池上便當、枋山遊憩區、楓港加油站前分隔島。

另因應台1線436.5至445.5公里易壅塞路段車流，視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉時，禁止車輛穿越及迴轉。

而在台1線北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，實施路段分為三段，皆為北上車道：第一段為台1線438公里(博愛橋路段)至台1線437公里(三岔路口)；第二段為台1線451公里(枋山會館)至台1線448公里(品味軒休息站)；第三段為台1線460公里(北基加油站)至台1線455公里(7-11南北棧門市)，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加連桿，形成實體分隔，以避免汽車違規行駛機慢車道造成道路壅塞。

分局長簡彥匡表示，警方在春節連假會持續加強取締違規行駛慢車道及違停之車輛，請駕駛人務必遵守交通規則，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；若要查詢道路交通狀況，可撥打本分局電話08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則；勿貪一時之便違規停車，以維護行車安全及順暢。

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