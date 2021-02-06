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低收入戶婦扶養就學2孫子　潮警尋求社會資源助度難關

▲潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊 警員鍾南星尋求資源幫忙楊婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊 警員鍾南星尋求資源幫忙楊婦度難關。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮楊姓婦人，兒子患有中度身障，無法工作，娶了越南籍新住民後產生一子，女兒又未婚生子，她又罹患憂鬰症，還要扛起照顧他們兩位孫子的責任，生活來源全賴社會單位補助，生活陷入困頓，處境令人同情，屏東縣潮州警分局泗洲派出所員警獲悉，尋求社會慈善團體捐款幫她度難關，讓她很感動。

泗洲派出所所長賀修俊 警員鍾南星於4日下午16時40分許執行巡邏勤務時，接獲派出所志工來電轉述，轄區內65歲的楊姓婦人，屬於低收入戶，本人罹患重度憂鬱症，其子又因中度身障，無法工作，娶越南籍配偶離婚後遺留一子，目前就讀國中一年級。

其女兒未婚生一子，目前就讀國小二年級，兩名孫子日常生活所需均由其支出照顧，對經濟來源均仰賴社會單位補助的她來說，生活更加雪上加霜，陷入困頓。

由於春節將到，賀所長獲悉後，立即將個案轉介至山水湖慈善會與龍燈慈善會協助，且經審核後，先後各獲山水湖慈善會新臺幣6000元與龍燈慈善會新臺幣6000元急難救助金援助，將善款送到她家中；讓她對警方的熱心協助，一再感謝。

分局長黃國源肯定泗洲派出所員警主動深入了解轄區住戶生活狀況，對於住戶急需適時尋求社會資源管道立即從中提供幫助，值得同仁學習。

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