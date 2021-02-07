17+1領導人峰會　歐媒：至少2國「降格」參加！冷落中國邀請

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電

中國預計在2月9日舉辦中國-中東歐國家領導人「17+1」視訊峰會，藉此向美國新政府展現中國與整個歐洲密切合作，但歐媒報導至少有2國擬改派部長與會，冷落習近平邀請。

中國－中東歐國家領導人會晤始於2012年，每年舉行一次。這是北京與中東歐17國領導人會晤機制，又稱「17+1合作」。

因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情關係，中國今年預計在2月9日舉行視訊峰會，中國商務部2月5日表示，中國與中東歐國家面對疫情緊密團結，共克時艱為「17+1」創造新的合作勢頭，當前各國應對疫情進入新階段，並在經濟復甦和發展面臨巨大挑戰。中國與中東歐國家應加強溝通，達成共識，共同規劃未來合作。

但根據Politico Europe新聞網站2月5日報導，包括立陶宛及愛沙尼亞在內，至少有2個國家冷落中國領導人習近平的邀請，擬改派部長級官員參加 「17+1」。

報導指出，立陶宛表示總統和總理都不會出席，另愛沙尼亞將改由外交部長出席峰會，拉脫維亞則在最後確定參與者的層級。這對中國是否繼續吸引「17+1」國家成為忠實成員的能力產生質疑。

立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞都是歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國。

這篇報導表示，隨著美國新任總統拜登（Joe Biden）尋求建立民主同盟以平衡北京，對波羅地海三小國而言，更為重要及敏感的議題是與華盛頓和北約建立緊密安全關係，因為它們更擔心俄羅斯的威脅。

文章指目前中國未提供峰會相關細節。

17個中東歐國家包括：阿爾巴尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、蒙特內哥羅、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞。

不過雖然這篇文章提到部分「17+1」國家因地緣政治更欲與美國結盟，但現實上因歐洲在新冠疫苗供應分配受阻，遲遲無法從歐盟拿到疫苗的東歐國家也傳出轉向中國、俄羅斯尋求疫苗，美中在中東歐的政治博奕持續角力。