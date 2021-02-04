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陸任命新駐WTO代表　李成鋼「反傾銷」經驗豐富

▲▼中國大陸駐WTO代表、前商務部部長助理李成鋼。（圖／取自中新網）

▲中國大陸駐WTO代表、前商務部部長助理李成鋼。（圖／取自中新網）

記者陳政錄／北京報導

中國國家主席習近平4日，根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免駐外大使，包括免去張向晨的常駐世界貿易組織（WTO）代表職務，公告由前商務部部長助理李成鋼接任。

據公開資訊，李成鋼歷任中國外經貿部反傾銷調查處、商務部公平貿易局等單位要職，又曾於去年底的RCEP、中歐投資協定談判中扮演要角。這也是美國新政權上任之際，中方任命商務部副部長俞建華，接任正部級的國際貿易談判代表、將張向晨轉任商務部副部長後，又一次公告對外經貿領域的人事調整。

▲▼世界貿易組織（WTO）總部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界貿易組織（WTO）總部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》報導，中國國家主席習近平2月4日任免駐外大使，包括任命蔡潤為駐以色列國特命全權大使、免去王世廷駐加納共和國特命全權大使職務、任命盧坤為駐加納共和國特命全權大使等。

在對外貿易方面，免去張向晨的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務；任命李成鋼為中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

事實上，李成鋼於1月29日，就以中國駐WTO代表團大使身分，與中國商務部副部長王受文，陪同部長王文濤，共同視訊出席由瑞士舉辦的2021年世貿組織小型部長會議；而曾多次在川普執政期間，與美國強硬交鋒的張向晨，也於1月16日經中國商務部公告，在美國總統拜登上任前夕，改任商務部副部長。

公開資訊可見，李成鋼歷任外經貿部條約法律司綜合處、反傾銷調查處副處長、反傾銷調查處處長，外經貿部、商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長。

2004年起，他先後擔任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長。2010年11月任商務部條約法律司司長，並曾掛職青島市委常委，後於2016年12月任商務部部長助理，在去年中國參與簽署「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，以及完成中歐投資協定談判後，中方均由李成鋼出面對外說明，強調中方反對單邊主義、致力對外開放、推動區域經貿合作的立場。

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