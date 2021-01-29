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蕭美琴諷陸「不應以強凌弱」　國台辦：斷章取義

▲我駐美代表蕭美琴引用習近平發言暗諷大陸政府。（圖／翻攝蕭美琴推特）

▲我駐美代表蕭美琴引用習近平發言暗諷大陸政府。（圖／翻攝蕭美琴推特）

記者魏有德／台北報導

我駐美代表蕭美琴26日在推特（twitter）上轉發大陸國家主席習近平於「達沃斯」世界經濟論壇上的發言影片，暗諷影片裡習近平提到的「反對恃強凌弱、 不能誰胳膊粗、拳頭大，誰說了算 。」對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「民進黨當局出於謀獨目的，一貫斷章取義、刻意歪曲，繼續與大陸對抗，最終只能自食其果。」

▲大陸國家主席習近平於達沃斯世界經濟論壇上致詞。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平於達沃斯世界經濟論壇上致詞。（圖／翻攝新華網）

蕭美琴推特發文內容雖只有一句話，「我會引用他的話（I will quote him on that）。」不過，她在文中轉載了習近平在達沃斯論壇上一段54秒的發言，發言內容為，堅持透過制度和規則來協調規範各國關係，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大，誰說了算，也不能以多邊主義之名，行單邊主義之實。」

對此，朱鳳蓮強調，「台灣是中國的一部分，台獨是走不通的絕路，民進黨當局出於謀獨目的，一貫斷章取義、刻意歪曲，繼續與大陸對抗，最終只能自食其果。」

據了解，習近平是透過視訊影片在達沃斯論壇發表演說，演說題目定為《讓多邊主義的火炬照亮人類前行之路》，內容強調這個時代面臨的4大課題及呼籲全球各國放棄意識形態偏見，以多邊主義取代單邊主義，共同走向互利共贏之處。

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