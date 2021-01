蕭美琴諷陸「不應以強凌弱」　國台辦：斷章取義

▲我駐美代表蕭美琴引用習近平發言暗諷大陸政府。(圖/翻攝蕭美琴推特)

記者魏有德/台北報導

我駐美代表蕭美琴26日在推特(twitter)上轉發大陸國家主席習近平於「達沃斯」世界經濟論壇上的發言影片,暗諷影片裡習近平提到的「反對恃強凌弱、 不能誰胳膊粗、拳頭大,誰說了算 。」對此,大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示,「民進黨當局出於謀獨目的,一貫斷章取義、刻意歪曲,繼續與大陸對抗,最終只能自食其果。」

▲大陸國家主席習近平於達沃斯世界經濟論壇上致詞。(圖/翻攝新華網)

蕭美琴推特發文內容雖只有一句話,「我會引用他的話(I will quote him on that)。」不過,她在文中轉載了習近平在達沃斯論壇上一段54秒的發言,發言內容為,堅持透過制度和規則來協調規範各國關係,「反對恃強凌弱,不能誰胳膊粗、拳頭大,誰說了算,也不能以多邊主義之名,行單邊主義之實。」

對此,朱鳳蓮強調,「台灣是中國的一部分,台獨是走不通的絕路,民進黨當局出於謀獨目的,一貫斷章取義、刻意歪曲,繼續與大陸對抗,最終只能自食其果。」

據了解,習近平是透過視訊影片在達沃斯論壇發表演說,演說題目定為《讓多邊主義的火炬照亮人類前行之路》,內容強調這個時代面臨的4大課題及呼籲全球各國放棄意識形態偏見,以多邊主義取代單邊主義,共同走向互利共贏之處。