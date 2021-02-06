黃捷留任但他被罷免！王浩宇揭「關鍵原因」　預言：戰爭會繼續

▲王浩宇被罷免，但黃捷留任成功。（合成圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄市6日進行市議員黃捷罷免案，投票結果下午5點40分左右出爐，不同意票票數為6萬5,258張，同意票票數為5萬5,394張，差距9,864票，罷免案失敗。對此，桃園市前議員王浩宇點出「關鍵原因」，且繼續預言，報復性罷免不會到此為止，「雖然我很希望，我是最後一個。」

王浩宇曾任桃園市第七選區的議員，後續因地方人士發起罷免行動，2021年1月16日投票通過，1月22日正式解職，結束市議員的政壇生涯。

除了王浩宇以外，還有罷免團體發起罷免高雄市議員黃捷、台中市立委陳柏惟等人的罷免案連署，市議員黃捷的罷免投票案6日上午開始舉行。

投票時間至6日下午4點，從開票開始，黃捷罷免案的不同意票就一路領先同意票，票數差距持續拉大，直到下午5點40分左右，初步結果出爐，不同意票票數為6萬5,258張、同意票票數為5萬5,394張，罷免宣告失敗。

▼王浩宇點名陳柏惟。（圖／資料照片）



對此，王浩宇在臉書上分析，從背景差異上來看，以鳳山區的支持者組成分析，國民黨加上民眾黨的支持度為19％，反觀中壢區，國民黨加上民眾黨的支持度為36％，「先不用計算仇恨值，光是基本盤就直接GG，你覺得該怎麼處理？」

王浩宇坦言，冷戰、熱戰要因地制宜，黃捷身處鳳山區，相對較為安全，「但3Q（陳柏惟）在顏家地盤呢？」王浩宇預測，報復性罷免的戰爭不會到今天為止，「雖然我很希望，我是最後一個。」

值得一提的是，王浩宇發文的時間，是6日下午4點8分，當時投票才剛結束，計票結果處於初期階段，如此發文可謂先知。