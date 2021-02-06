黃捷罷免案失敗！不同意65391票　中選會：任內不得再提罷免案

▲黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案投票結果出爐！中選會6日晚間公布結果，投票率為41.54 %，不同意罷免票數為6萬5391票，同意罷免票數5萬5261票，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決，罷免案結果將依法於9日公告。

高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，於6日舉行投票，根據高雄市選舉委員會開票統計結果，有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，該罷免案投票結果為否決，中央選舉委員會將於9日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，並依法公告。

中選會指出，黃捷罷免案投票人總數為29萬1566人，投票人數為12萬1110 人，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%，無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

中選會表示，依《選罷法》規定，罷免案投票結果應由舉辦罷免案的縣市選委會審查完後，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

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