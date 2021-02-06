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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看完黃捷開票數…　李正皓憂陳柏惟不樂觀「別小看國民黨怨氣」

▲▼陳柏惟20日晚間臉書直播 。（圖／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

▲陳柏惟 。（資料照／翻攝自Facebook／3Q 陳柏惟）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案失敗！下位將面臨報復性罷免的台灣基進黨立委陳柏惟備受外界關注，對此，名嘴李正皓6日透過臉書發文表示，看完罷捷案最後的開票數後，陳柏惟真的沒有想像的樂觀，會是一場超級大硬仗。

李正皓表示，2020年立委選舉，民進黨立委候選人許智傑拿11萬4998票；國民黨立委候選人李雅靜拿8萬6127票。對比這次罷捷不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，很清楚知道民進黨全力動員之後，也才開出了許智傑得票的56%。

李正皓說，即便罷捷團體一路表現荒腔走板、策略荒唐，再加上國民黨中央刻意保持距離，沒有全力支援的狀況下，依舊開出了李雅靜選票的64%。

李正皓認為，大家都小看了國民黨基層支持者的內聚力與怨氣，若這股氣不散，再加上顏家的在地動員能量，可以預期陳柏惟一定會遇到一場超級大苦仗、硬戰，稍有不慎就有翻船的可能。

中選會公布本次罷捷投票結果，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%，無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

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