罷捷失敗！寒假返鄉潮催出高投票率　綠營：國民黨被看破手腳

▲保住議員席次後，黃捷哽咽落淚。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市議員黃捷挺過罷免案，順利保住席次。這次不同意、同意票差距達1萬310票，民進黨內人士分析，此次寒假返鄉潮催出高投票率，而國民黨接連針對黃捷、陳柏惟和吳思瑤等人提出罷免，無形中在挑戰年輕世代選民，但理由令人瞠目結舌反而被看破手腳，對亟欲爭取年輕人支持的國民黨來說，簡直雪上加霜。

中選會指出，高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，投票人總數為29萬1566人，參與投票人數為12萬1110 人，投票率為41.54 %，有效票為12萬652票。

其中，不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80%；無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

對於這次罷免的結果，民進黨人士點名兩大戰犯，一位是不斷到處煽動報復性罷免的羅智強，另外一位則是對鳳山情勢掌握與判斷大大失靈的黨主席江啟臣，2人難辭其咎。「罷捷」的失敗，等於鳳山市民「雙殺國民黨」，國民黨誤判情勢踢了大鐵板，藍營士氣再次潰散。

黨內人士也分析表示，國民黨接連針對黃捷、陳柏惟和吳思瑤等人提出罷免，這樣四處發起報復性罷免案的行徑，無形中也在挑戰年輕世代選民。尤其黃捷因為聲援香港就要被罷免，更引起年青人注意到這個罷免的荒謬。

黨內人士觀察，這次鳳山罷免催出令人訝異的41.54 %高投票率，其中有很重要的原因是年輕人寒假返鄉。但年輕人站出來投票的結果，反對罷免比支持罷免高出1萬票，「這樣的發展，對於亟欲爭取年輕人支持的國民黨來說簡直是雪上加霜」，也證明國民黨持續極端操作政治對立的結果，反而讓年輕人看破手腳。