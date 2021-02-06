指揮中心網路聲量被雞排妹超越！陳時中笑著回應了

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

衛福部立桃園醫院展開連續3天「清零」計畫，中央流行疫情指揮中心今（6日）下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新檢驗結果。不過，有媒體問到藝人雞排妹現在網路聲量已經超越指揮中心，陳時中對此回應，聲量在特定的事件裡面都會有高高低低，有些人對疫情很關心，有些人對社會時事新聞、對性平都非常關心。

雞排妹指控翁立友在尾牙場合性騷擾，翁立友昨日下午2點舉行記者會說明，雞排妹到場踢館，場面一度陷入混亂，多家媒體直播，吸引大批網友觀看。而昨日同一時間，指揮中心召開臨時記者會說明部桃群聚事件的進度，但觀看流量及討論度不敵雞排妹，有網友甚至封雞排妹為「超越陳時中的女人」。

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指揮中心今日再召開臨時記者會，公布新增一例境外移入以及部桃「清零」採檢結果。不過，有媒體提到先前陳時中的網路聲量很高，現在則被雞排妹超越，問陳時中怎麼看這件事？陳時中面帶笑容回應，「這種聲量都是在特定的事件裡面都會有高高低低，大家有些人對疫情很關心，有些人對社會時事新聞、對這種性平都非常關心。」

▲▼部桃專案檢驗進度。（圖／指揮中心提供）

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