雞排妹和「傳統被害人」最大反差！勵馨：娛樂圈文化是時候反省

▲勵馨基金會指出，雞排妹（鄭家純）跟傳統被害人形象不同。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

雞排妹（鄭家純）控訴性騷擾事件延燒至今，勵馨基金會執行長王玥好今（6）日提到，一直以來大眾太習慣「弱勢的被害人」，不過鄭家純跟傳統被害人最大的反差，就是擁有發言聲量且十分勇敢。而此事件也反映出「世代變化」，娛樂圈應該趁機會大反省，不能以「過去都是如何」的潛規則，來指控她不適合待在這個圈子。

勵馨基金會執行長王玥好接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，一個行為是否構成性騷擾，可從4個元素判斷，包括當中有沒有性的元素意涵、當事人的感受、社會客觀認定、權力差距等。

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對於坊間有說詞提到，某些行為就是娛樂圈的次文化、潛規則；不過王玥好認為，世代是會變化的，例如過往的職場文化，老闆要求員工無條件加班，沒人敢反抗，但現在有人會捍衛自身的勞工權益，不會只是一味說「你不舒服，就不要做」。時代跟從前越來越不一樣了，不能以「過去都是如何，所以你不適應，就不要留在這圈子」進行壓迫。

她認為，鄭家純為自己發聲，就是反映出新世代的改變，或許過去很多女藝人會忍受，但她提出自己的主張，這其實也是一個很好的時機，讓娛樂圈和大眾去反省過去的文化，做出改變，不能總是說「從前都是這樣，現在也要這樣」。

▲勵馨基金會執行長王玥好提到，雞排妹與「傳統受害人」最大反差是有發言權、很有能量。（圖／ETtoday）

此外王玥好也說，社會大眾一直以來都太習慣「弱勢的被害人」，認為受害者就是要楚楚可憐、委屈懦弱、不敢發言；不過鄭家純和社會印象最大的反差，就是在於她跟傳統被害人不一樣，她有發言權，而且很有能量。

王玥好進一步解釋，其實從鄭家純的描述可以得知，她「一開始的反應」和勵馨碰過大多數的被害人都很相似，在事情發生的當下先是愣住，也考量了現場的情況，因此沒有辦法在當下立即做出反應。但鄭家純後來採取的行動，就跟傳統的「弱勢被害人」很不同，她很快清醒過來，而且有很大的能量，勇敢說出自己的遭遇，也不願意姑息所謂的娛樂圈潛規則、官場次文化。

王玥好認為，鄭家純十分勇敢，她的行為也象徵了新世代的意識和覺醒，很值得娛樂圈以及社會大眾去省思，難道女明星就該承受這樣的次文化？娛樂圈如何在兼顧效果同時，也能更尊重彼此的「身體界線」？這些都很適合在此刻提出新的倡議。

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