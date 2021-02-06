　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞排妹和「傳統被害人」最大反差！勵馨：娛樂圈文化是時候反省

▲▼翁立友出面聲明記者會 雞排妹(鄭家純)到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勵馨基金會指出，雞排妹（鄭家純）跟傳統被害人形象不同。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

雞排妹（鄭家純）控訴性騷擾事件延燒至今，勵馨基金會執行長王玥好今（6）日提到，一直以來大眾太習慣「弱勢的被害人」，不過鄭家純跟傳統被害人最大的反差，就是擁有發言聲量且十分勇敢。而此事件也反映出「世代變化」，娛樂圈應該趁機會大反省，不能以「過去都是如何」的潛規則，來指控她不適合待在這個圈子。

勵馨基金會執行長王玥好接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，一個行為是否構成性騷擾，可從4個元素判斷，包括當中有沒有性的元素意涵、當事人的感受、社會客觀認定、權力差距等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於坊間有說詞提到，某些行為就是娛樂圈的次文化、潛規則；不過王玥好認為，世代是會變化的，例如過往的職場文化，老闆要求員工無條件加班，沒人敢反抗，但現在有人會捍衛自身的勞工權益，不會只是一味說「你不舒服，就不要做」。時代跟從前越來越不一樣了，不能以「過去都是如何，所以你不適應，就不要留在這圈子」進行壓迫。

她認為，鄭家純為自己發聲，就是反映出新世代的改變，或許過去很多女藝人會忍受，但她提出自己的主張，這其實也是一個很好的時機，讓娛樂圈和大眾去反省過去的文化，做出改變，不能總是說「從前都是這樣，現在也要這樣」。

▲雞排妹首度現身。（圖／ETtoday）

▲勵馨基金會執行長王玥好提到，雞排妹與「傳統受害人」最大反差是有發言權、很有能量。（圖／ETtoday）

此外王玥好也說，社會大眾一直以來都太習慣「弱勢的被害人」，認為受害者就是要楚楚可憐、委屈懦弱、不敢發言；不過鄭家純和社會印象最大的反差，就是在於她跟傳統被害人不一樣，她有發言權，而且很有能量。

王玥好進一步解釋，其實從鄭家純的描述可以得知，她「一開始的反應」和勵馨碰過大多數的被害人都很相似，在事情發生的當下先是愣住，也考量了現場的情況，因此沒有辦法在當下立即做出反應。但鄭家純後來採取的行動，就跟傳統的「弱勢被害人」很不同，她很快清醒過來，而且有很大的能量，勇敢說出自己的遭遇，也不願意姑息所謂的娛樂圈潛規則、官場次文化。

王玥好認為，鄭家純十分勇敢，她的行為也象徵了新世代的意識和覺醒，很值得娛樂圈以及社會大眾去省思，難道女明星就該承受這樣的次文化？娛樂圈如何在兼顧效果同時，也能更尊重彼此的「身體界線」？這些都很適合在此刻提出新的倡議。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票
差距拉大！罷捷不同意票破5000票
罷捷開票才15分鐘！不同意票領先同意票
不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞排妹為何「挑翁立友開槍？」　鄉民揭關鍵1原因嘆：看記者會秒懂

桃醫血清檢測「1人有微弱訊號」　病毒學專家分析可能原因

部桃第1階段「血清檢驗結果」出爐！前台大醫先驚後喜：可以安心了

指揮中心網路聲量被雞排妹超越！陳時中笑著回應了

雞排妹和「傳統被害人」最大反差！勵馨：娛樂圈文化是時候反省

「全台最乾淨的醫院」部桃PCR採檢全陰性　王必勝出關最想做1件事

不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因：否則很不公平

澳洲海關取走私菸！他送「空包彈」遭黑人突襲　綁住手腳丟卡車

酸翁立友記者會「重點只有8個字」　486先生：真的不開比開好

臺南左鎮化石園區互動展區人氣夯　賞鯨魚、挖化石好玩又好拍

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

雞排妹為何「挑翁立友開槍？」　鄉民揭關鍵1原因嘆：看記者會秒懂

桃醫血清檢測「1人有微弱訊號」　病毒學專家分析可能原因

部桃第1階段「血清檢驗結果」出爐！前台大醫先驚後喜：可以安心了

指揮中心網路聲量被雞排妹超越！陳時中笑著回應了

雞排妹和「傳統被害人」最大反差！勵馨：娛樂圈文化是時候反省

「全台最乾淨的醫院」部桃PCR採檢全陰性　王必勝出關最想做1件事

不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因：否則很不公平

澳洲海關取走私菸！他送「空包彈」遭黑人突襲　綁住手腳丟卡車

酸翁立友記者會「重點只有8個字」　486先生：真的不開比開好

臺南左鎮化石園區互動展區人氣夯　賞鯨魚、挖化石好玩又好拍

2022前不可鬆綁防疫！新冠還會維持1年　研究：現在解禁會死更多人

貪玩阿金屁屁卡縫「掛在半空中」　無力脫困眼神死：快救我呀...

極速衝破300KM的「隼」重機！回顧HAYABUSA經典名車的20年歷史

代銷1通電話太洗腦！他聽完心動「差點買4樓」　過來人戳破矛盾點

不斷更新／罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票　同意票緊追在後

王正棠揮棒很有力　洪總：不輸林益全

偷摸罰30萬照犯！全台海龜「1周死11隻」　每14隻就有1隻被騷擾

失業男販毒躲追緝「3天換住處」　賓士車被鎖定「扣90萬＋5包毒」

低收入戶婦扶養就學2孫子　潮警尋求社會資源助度難關

行動佛殿環島祈福台南最後站抵南區萬皇宮　下周將到高雄前鎮歡慶春節

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

9年前青澀貌曝光！網挖出雞排妹「出道關鍵片」

朱學恒：以前就討厭雞排妹　自豪不像男人一樣豬哥

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

美國返台男「進入社區工作11天」後確診

台中牛肉麵「檢舉戰」輸臭豆腐店：我搬家

即／部桃醫護突接通知　「回院抽血」

沒買到高鐵票！他改1選項空位秒湧現

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

雪隧飆速115慘被開「4罰單」　一票苦主現身

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

更多熱門

相關新聞

雞排妹為何挑翁立友開槍？網揭1原因

雞排妹為何挑翁立友開槍？網揭1原因

雞排妹（鄭家純）先後指控尾牙企業老闆、翁立友和曾國城對她性騷擾，引起外界高度關注，因此，就有不少網友推測誰是「下一人」。而與此同時，也有人好奇，為什麼雞排妹會先挑翁立友來開槍？討論一出，立刻掀起熱議，有網友就回應，「挑最軟的那個啊」、「老實好欺負」、「老實人、好欺負，懂嗎」。

網路聲量被雞排妹超越！陳時中回應

網路聲量被雞排妹超越！陳時中回應

許效舜「我已經被傷害了」！

許效舜「我已經被傷害了」！

堅持趕走雞排妹！網揭2原因：非翁立友不敢

堅持趕走雞排妹！網揭2原因：非翁立友不敢

基隆市長選到底？許效舜鬆口給答案

基隆市長選到底？許效舜鬆口給答案

關鍵字：

雞排妹鄭家純勵馨基金會王玥好翁立友

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面