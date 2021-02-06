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檢疫期滿11天確診…案925「病毒帶入社區」？指揮中心回應了

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1例境外移入，為本國籍40多歲男性（案925），去年10月外派至美國工作曾與確診者接觸，今年1/8返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境居家檢疫期滿後1/25開始上班，因近期再次赴美工作，於2/4自費採檢今確診。被問到檢疫期滿結束至確診超過10天，恐有把病毒帶入社區之風險，指揮中心回應了。

指揮中心表示，今日被確診的案925，衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

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有媒體詢問案925於1/8入境後居檢，14天後檢疫期滿是否需要採檢？可能於境外或是本土感染？對此，指揮官陳時中指出，並沒有規定所有人檢疫期滿都要採檢，唯有幾個專案者須於檢疫期滿採檢，案925不屬於該範圍，他在美國與確診者接觸過。

發言人莊人祥則表示，案925於2/4自費採檢，Ct值33，昨日請他再採檢一次，PCR檢驗結果呈陰性，也有進行血清抗體檢驗，目前IgG、IgM皆為陽性，依照以上資料認為應該早在美國就已經感染。不過為了保險起見，針對該個案於檢疫期滿後工作曾接觸的親友及工作者皆匡列隔離中，目前看起來於社區傳染風險很低。

媒體追問案925自檢疫期滿至被確診已達11天，於社區活動時是否都有戴口罩，恐有將病毒帶入社區的潛在風險？莊人祥也回應，已針對該個案進行非常詳細之疫調，據了解他除了外出用餐外，自述都有全程戴口罩，也會再與警政確認。不過他因做了2次PCR檢測加上抗體，目前看起來仍以在美國感染機率最大，於後期就不具感染力。

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