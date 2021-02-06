雞排妹為何「挑翁立友開槍？」　鄉民揭關鍵1原因嘆：看記者會秒懂

▲翁立友。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雞排妹（鄭家純）先後指控尾牙企業老闆、翁立友和曾國城對她性騷擾，引起外界高度關注，因此，就有不少網友推測誰是「下一人」。而與此同時，也有人好奇，為什麼雞排妹會先挑翁立友來開槍？討論一出，立刻掀起熱議，有網友就回應，「挑最軟的那個啊」、「老實好欺負」、「老實人、好欺負，懂嗎」。

翁立友遭指控性騷擾，昨（5）日舉辦記者會，親上火線說明，提到很抱歉讓大家擔心，他本想著謠言止於智者，但可惜事與願違，這陣子過得很不開心，他沒權利要雞排妹道歉，但請求對方提告，「還我一個清白」，希望大眾明白，他現在的立場和處境就是受害人。

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除了翁立友外，曾國城也遭點名，他受訪時表示，「我可能很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點，所以，她如果對我表達友誼的方式如果不太習慣的話，其實明說就好了。」而不久後，雞排妹也馬上出面表明自己已經接受曾國城的道歉，未在繼續追究。

▲網友好奇，為何雞排妹先挑翁立友開槍？（圖／翻攝自PTT）

因此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼挑only U （翁立友）開槍」為題丟出討論，近日有不少人都在翻找過往影片，發現其實有很多藝人都做了可能讓雞排妹感覺到性騷擾的動作，但截至目前，唯獨翁立友成為事件主角，難道是時間問題？為何偏偏是翁立友？

貼文曝光後，網友紛紛留言推測關鍵原因，「他看起來好欺負」、「因為最軟」、「老實可欺」、「公維憨慢（講話沒那麼靈巧）」、「真的好欺負」、「太老實了」、「其他的她惹不起」、「老實好欺負，看記者會說的2266還不懂嗎」、「挑軟的」、「柿子挑軟的吃」。