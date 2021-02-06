染疫護理師阿姨隔離25天才確診！張上淳曝可能感染源：她機率最大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

我國昨日增加一名案924確診案例，為日前確診的案839及案870接觸者。指揮中心副指揮官莊人祥今（6日）說明，該案從2月1日出現喉嚨癢狀況，經採檢認為，應該還是比較早期感染的，看起來是因在1月10、11日左右有與案839接觸有關，可能已經感染約3至4週。

指揮中心表示，案924為本國籍40多歲女性，因列為案839及案870接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，昨日確診。由於該案在2月初就出現症狀，但無法確定是否就是其發病日。

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莊人祥今日提到，案9242月1日出現喉嚨癢狀況，因為他在2月4日採檢時他的PCR、CT值為32，到底什麼時候被感染的，還要再釐清，而2月5日再採檢發現CT值34，應該還是屬於比較早期的感染，看起來應該1月10、11日有與案839接觸有關，IGG、IGM都陽性，可能已經感染大概三、四週。

專家諮詢小組召集人張上淳也說，目前資訊看起來是先前跟案839接觸而造成受到感染的機率較大，在一個家庭成員之中，要去推論是案870傳給他還是案839傳給他，可能都有機會，以前天資訊看到，也許是案839直接傳給他的機率可能更大一點。

