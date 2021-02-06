部桃清零專案「第一階段血清檢驗」出爐　1人微弱訊號待判定

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部桃園醫院累積20人確診，原本指揮中心在「清零計畫」中，僅安排706名高風險者檢驗血清抗體，5日晚間卻有醫護、行政與外包人員陸續收到抽血通知，要求在7、8日分批回院抽血驗抗體。對此，指揮官陳時中在記者會上回應了。

部桃前日起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備驗血清抗體，預計3天分5梯次完成採檢，截至昨日已採檢1908人，結果均為陰性。回溯專案居家隔離394人，目前2849人已檢驗陰性。

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不過，稍早卻有消息傳出，有醫護臨時接到消息，要求全體醫護、外包廠商明、後兩天回院抽血檢測。

對此，陳時中表示，第一階段血清抗體是針對採檢706名高風險者進行此檢，已採檢682人，其中681人陰性、1人判定中。專家諮詢小組召集人補充，判定中個案是血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清。

陳時中提到，明天將陸續把第一階段剩下的24人，以及第二階段預計採檢的1759人進行採檢，環境採檢也完成，醫療大樓採檢585檢體，全部陰性，綜合大樓182全部都陰性。

▲部桃專案檢驗進度。（圖／指揮中心提供）