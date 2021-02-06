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部桃2135人「PCR+血清」全採檢　陳時中：釐清密閉空間傳染途徑

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部桃「清零專案」進行中，本院2136人PCR檢驗已採檢2135人，其中2132人陰性、3人檢驗中；新屋分院334人也全數陰性。指揮中心日前針對706名高風險者進行血清抗體採檢，明起將啟動第二階段抽血，針對餘下1759人進行檢驗。陳時中表示，之所以會做廣泛PCR與血清檢驗，就是希望把圖像弄清楚，看在密閉空間長時間接觸的傳染途徑，以利未來擬定防護SOP，之後也會公布結案報告。

對此，陳時中表示，第一階段血清抗體是針對採檢706名高風險者進行此檢，已採檢682人，其中681人陰性、1人有疑慮判定中。專家諮詢小組召集人張上淳補充，判定中個案是血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清。

陳時中提到，明天將陸續把第一階段剩下的24人，以及第二階段預計採檢的1759人進行採檢，環境採檢也完成，醫療大樓採檢585檢體，全部陰性，綜合大樓182全部都陰性。

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張上淳表示，因為部桃並非第一間發生院內感染醫院，此次事件爆發後，已經擬定單一病房或多間病房感染的SOP，是採分艙分流，不會採用封院方式，而是降載醫院量能，並疏散院內病患。此外，從上家感染醫院經驗也可知，醫護休息室容易遭到污染，因此也對環境進行擴大採檢，所幸目前檢體都是陰性。

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