快訊／美國返台男「進入社區工作11天」後確診！接觸29人列居家隔離

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案925)，自美國入境。指揮中心表示，案925為本國籍40多歲男性，去年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今年1月8日返臺探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中補充說明，個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

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副指揮官莊人祥也指出，案925於2/4自費採檢，當時CT值為33，但昨天接到該案後再請他去採檢後，CT值就沒有了、檢驗結果是陰性，因此依照這些資料看起來，該案應該是他在美國時感染的，不過保險起見，現在針對他檢疫期滿後再去工作有接觸的親友跟工作者再做隔離，不過一般而言看起來傳染風險很低。

指揮中心統計，截至目前國內累計163,417例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含160,493例排除)，其中924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。