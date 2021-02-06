翁立友最大敗筆「沒說明事件本身」　勵馨建議：從自身做起更好

▲翁立友出面聲明，勵馨基金會執行長認為「沒針對事件本身說明」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

雞排妹（鄭家純）控訴遭翁立友性騷擾事件延燒至今，而翁在昨（5）日的公開澄清聲明還被外界批評「太媽寶」，勵馨基金會會執行長王玥好今（6）日接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，翁一直沒有針對「事件本身」做出說明，反而有種覺得倒霉的態度，「比較期待他可以從自身做起」，說自己無意之餘，也去思考未來如何避免類似爭議。

王玥好接受訪問表示，性騷擾事件要取得證據，本身就有一定難度，雖然鄭家純有描述過程，但外界也會認為是單方說詞，以目前的法律現況來說，若一直要求被害人提出證明，往往在問法上難以恰當，很容易形成在質疑被害人的感覺。

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而她指出，翁立友其實一直沒有針對「事件本身」提出說法，因此在這次的性騷擾疑雲上，大家無法釐清兩造說法的出入。王玥好認為，翁立友不僅沒針對事件本身做說明，還有一種態度彷彿是「自己很倒霉」。

▲在這次的性騷擾疑雲上，翁立友沒針對事件本身說明，外界無法釐清兩造說法的出入。（圖／記者李毓康攝）

王玥好表示，「我們更期待的是他（翁立友）能從自身做起，去思考未來如何避免發生這樣的爭議」，或許過去在娛樂圈、尾牙場合人們習慣一些文化或為了某些效果，身體界線不明確而導致此風波，她建議翁立友，除了說自己無意之外，也可以藉此機會思考，例如未來在主持或活動上，跟搭擋的藝人一起討論彼此的身體界線，事先溝通能不能一起演唱、互動能否牽手、能夠靠多近⋯等等，互相尊重並達到共識，會是更好的做法。

另外王玥好也強調，很多人可能有刻板印象，認為女星穿得裸露就等於尺度很開放，其實「穿著性感」和「身體界線的開放」是兩回事，不能混為一談。她認為藉此事件，社會大眾都應該破除這樣的迷思。

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