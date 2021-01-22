汽車公司員工失聯沒上班！桃園一家四口CO中毒出現屍斑…送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區成章一街某大樓民宅22日傳出一家四口疑似一氧化碳中毒，警方獲報後會同房東進入屋內，發現現場彌漫瓦斯味道，屋內4人分別倒臥房間與客廳等處，甚至出現屍斑，消防人員緊急送往林口長庚等4家不同醫院急救，但仍然回天乏術，醫院稍早已宣布死亡，目前警方向桃檢報驗等待進一步相驗釐清死因。

▲桃園市中壢區某大樓住處22日傍晚傳出一家4口疑似一氧化碳中毒案，4人分送4家醫院急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區某大樓住處22日傍晚傳出一家4口疑似一氧化碳中毒案，消防人員在現場搶救。（圖／廖姓民眾提供）

警方指出，死者分別為34歲張姓男子、30歲林姓女子、8歲與7歲張姓男童等4人，現場位於中壢區成章一街某大樓民宅，中壢警方獲報後會同房東打開房門，發現4人分別倒臥房間與客廳等處，其中部分已出現屍斑，桃園市消防局內壢消防分隊立即將4人分別送往林口長庚、桃園敏盛醫院、中壢天晟醫院與聯新國際醫院急救，急救後仍不治，院方已宣布死亡。

▲桃園市中壢區某大樓住處22日傍晚傳出一家4口疑似一氧化碳中毒案，警方與消防人員在現場搶救。（圖／廖姓民眾提供）

據現場廖姓民眾透露，張姓男子是國瑞汽車公司員工，22日沒去公司上班，同事聯絡不上人，房東獲悉後下班過去找人才發現，很可能是21日晚間就發生意外，消防員將4人救出後拼命為心臟按摩搶救仍無能為力，令人看了很辛酸。

▲桃園市中壢區成章一街某大樓住處22日傍晚傳出一家4口疑似一氧化碳中毒案，亮燈處則為警方現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員初步研判是屋外式熱水器安裝在室內陽台，加上屋內窗戶僅稍微打開、大量衣物吊掛，可能導致通風不良釀禍，警方現場蒐證並未發現遺書、木炭等證物，初步研判應該一氧化碳中毒釀死；中壢警分局已將4人送請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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