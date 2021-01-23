一氧化碳中毒4死！校長沉痛「小兄弟很乖」…家屬悲赴殯儀館相驗

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區成章一街一處社區民宅22日發生一氧化碳中毒4死慘案，張姓男子20日向公司請假一天，不料到了22日張男仍未到班，引起同事注意；而對面鄰居發現張家傳來異味後報警，破門才發現一家4口陳屍在臥房內，遺體已經出現屍斑。一家4口遺體事後送往中壢殯儀館，今（23日）檢察官會同法醫相驗，死者家屬也陪同到場，但對於這起意外不願表示意見。

▲檢方今會同法醫前往殯儀館相驗遺體。（圖／記者沈繼昌攝）

據悉，張男20日稱兒子生病，要在家照顧小孩，向公司告假一日，但21、22日都沒有到班。對面鄰居則於22日下午聞到異味報警，警消獲報到場破門進入屋內，發現34歲張男、30歲林女、8歲男童、7歲男童等4人均倒臥主臥室內，已無呼吸心跳，身體冰冷僵硬還出現屍斑，隨即將人送往醫院搶救，但仍不幸宣告不治。

▲桃園中壢一處社區大樓昨夜發生一家4口一氧化碳中毒死亡案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步研判，由於熱水器安裝於室內陽台，且窗戶僅稍微打開，還有大量衣物吊掛，疑似因此導致通風不良釀禍，造成一家4口一氧化碳中毒死亡慘劇。今桃檢主任檢察官康惠龍、劉威宏檢察官率法醫到中壢殯儀館相驗，家屬也陪同到場，現場氣氛哀戚，家屬不發一語，不願表示任何意見。

張家小兄弟就讀的內壢國小校長李安邦得知消息後表示，2個孩子在校表現都相當乖巧，當得知死訊後，全校師生都感到很難過，其餘則不便多談。桃園市教育局則指出，目前已請該校加強一氧化碳宣導，並申請緊急慰問金協助家屬後續相關事宜。

▼相驗現場氣氛沉重哀戚，死者家屬神情沉痛、不發一語，旁人還輕拍背部安撫。（圖／記者沈繼昌攝）