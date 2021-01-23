一家4口CO中毒逝！嬤獲通知「悲慟癱坐椅」　同事1通電話揭悲劇

▲桃園22日發生一家四口一氧化碳中毒陳屍屋內的憾事。（圖／廖姓民眾提供）

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

桃園市中壢區22日發生一家四口一氧化碳中毒陳屍屋內慘案！張姓男子20日向工作的汽車公司請假一天，不料到了22日仍未到班，引起同事注意，事件隨之曝光。檢察官今（23）日會同法醫相驗，死者雙方家屬也陸續到場，現場氣氛凝重，阿嬤面對愛孫突然離去悲痛不已，難過得癱坐在一旁椅子上沉默不語；公司主管則表示會盡力替張男爭取撫卹。

▲死者家屬到場陪同檢察官驗屍，左為公司主管，右女為死者家人。（圖／記者沈繼昌攝）

據悉，張男20日指兒子生病要在家照顧小孩，向公司告假一日，但21、22日都沒有到班，且打電話也無人接聽，主管驚覺有異，遂立即聯絡張男妹妹到場查看。警消獲報到場破門進入屋內，發現34歲張男、30歲林女、8歲男童、7歲男童等4人均倒臥主臥室內，已無呼吸心跳，身體冰冷僵硬還出現屍斑，隨即將人送往醫院搶救，但仍不治。

警方初步研判，由於熱水器安裝於外推室內陽台，且窗戶僅稍微打開，還有大量衣物吊掛，疑似因此導致通風不良釀禍，造成一家4口一氧化碳中毒死亡慘劇。

今（23）日下午桃檢主任檢察官康惠龍、劉威宏檢察官率法醫到中壢殯儀館相驗，張男、林女雙方家屬及長輩都到場；面對兒孫突然離世，阿嬤痛心不已，不發一語癱坐在一旁椅子，至於死者張男的堂嫂則沒有多說，僅稱知道實非常訝異，所以馬上趕來，目前會先協助處理後事，清理家裡遺物，也感謝公司幫忙。

張男的主管受訪時坦言，張男在公司已服務多年，表現都很認真，發生意外同事都很不捨，其餘部分則表示不便透露，但絕對會盡力替張男向公司爭取撫卹。

▲公司主管表示，同事都很不捨。（圖／記者沈繼昌攝）

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