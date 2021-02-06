那年冬天風在吹！南韓耗48兆蓋離岸風力發電...為全球規模最大

▲南韓總統文在寅視察全羅南道新安郡。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府在全羅南道新安郡投入48兆5千萬韓元，興建離岸風力發電園區，預計將為當地創造12萬個工作機會，以綠能與環保帶動地方產業發展，屆時2030年啟用時，南韓可望躍升全球第5大離岸風力電強國。對此，總統文在寅昨（5）日前往視察時讚嘆，「令人心動、雀躍的專案！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，文在寅5日下午前往全羅南道新安郡荏子第2大橋，參加投資簽約儀式。該風力發電園區主要由民間企業主導投資47兆6千億韓元，而政府則出資9千億韓元，建構符合投資條件環境與訂立相關法規和制度。

在韓國電力公社、SK E&S、韓華建設等民營電力公司，以及斗山重工業、CS Wind、SamKang M&T等離岸風力發電製造技術業者與當地居民的參與下，打造發電可達8.2百萬瓩（GW）規模的離岸風力發電園區，預估將成全球規模最大。

文在寅政府任內推動「綠能新政」（그린뉴딜，Green New Deal），做為推動韓國版新政「地區均衡發展新政旅程」的一環，該場投資簽約活動意義非凡，不僅可為南韓實現2050年碳中立遠景奠基，還可望帶動全羅南道偏鄉發展，為當地提供多個工作機會，並為當地經濟投資發展注入活水。

文在寅表示，「做為地區均衡發展新政的先導專案，將可望恢復地區經濟，並在大韓民國經濟突破上踏出充實的一步。」

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