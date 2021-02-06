南韓批准「本土」抗體治療藥！新冠再增393例...政府鬆綁防疫措施

▲南韓首爾警察戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情已較去年底趨緩不少，單日新增病例維持在3、400多人，然而直到春節連假前，餐廳、職場、體育設施等仍傳出規模不一的零星群聚感染，加上病例高達7成集中在首都圈，使防疫當局決定大抵維持現行防疫措施，包括禁止5人以上群聚的限聚令，只針對非首都圈的餐廳、咖啡廳等的最晚營業時間允許延長至晚上10時。

另外，南韓食品醫藥品安全處昨（5）已首度核准國內藥廠賽特瑞恩研發的新冠病毒抗體治療藥劑「렉키로나주」（CT-P59），根據臨床第2階段實驗，該藥可在5、6天內消滅患者體內病毒，將重症患者發生率減少54%。

根據《韓聯社》報導，截至6日0時為止，南韓今（6）日上午9時30分共通報393起病例，其中366例為境內感染、27例為境外移入，同時新增5例死亡。目前南韓共累計80524例確診、1464例死亡。

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增247例（首爾佔142例、京畿道佔108例、仁川佔24例）；大邱新增18例；釜山新增14例；忠清南道新增13例；光州新增12例；慶尚南道新增10例；大田新增8例；濟州島新增6例；慶尚北道新增4例；蔚山、忠清北道新增2例；江原道、全羅北道、全羅南道各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市中浪區某兒童相關場所職員、顧客、確診家屬等共累計20例；首爾市江北區某三溫暖累計15例；京畿道軍浦市某教會累計13例；京畿道水原市勸善區某教會累計15例。

▲首爾市中區一處新冠臨時篩檢站。（圖／達志影像）

南韓即將於2月起針對國內醫護人員、高齡者優先開放接種新冠疫苗，不過鑑於德國、法國等針對高齡人士接種阿斯利康疫苗與防疫效能有關的統計數據不足，建議65歲以下方能接種，而比利時、義大利等更將適合接種年齡調降至55歲以下，因此南韓當局也在審慎考量之中，食藥處5日會議上更建議，國內65歲以上高齡者是否適合接種阿斯利康疫苗，應由疾病管理廳成立預防接種專門委員會討論。

南韓防疫當局原本計畫，醫護人員接種的疫苗為COVAX平台所分配的輝瑞疫苗，而高齡者則接種阿斯利康疫苗，若最終阿斯利康疫苗對於高齡者確實有防疫效能降低之疑慮，則是必得改為接種莫德納疫苗，不過此舉恐怕延後政府安排的接種時程。

►南韓新冠確診數破8萬！今再增370例...當局警告：大流行尚未結束

►5天內滅新冠病毒！南韓批准國內藥廠抗體治療劑...他批恐有反效果

南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握國際局勢