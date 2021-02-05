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南韓爭WTO秘書長3度落敗！俞明希「認輸」辭候選人　她成最終贏家

▲▼美方表態支持俞明希，然而歐盟與多數會員國支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

▲俞明希表態辭退WTO秘書長候選人，預估伊衛拉將成為首位女性、非裔的秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

世界貿易組織（WTO）秘書長一職空缺數月，原訂去年11月9日的總理事會因總部日內瓦出現新冠確診者而延期，南韓所推出的秘書長人選俞明希（유명희）原先獲得美國川普政府支持，卻因日本反對、歐盟27國支持奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）而落敗，最後於今（5）日正式宣告辭退秘書長候選人，預估伊衛拉將成功選上WTO秘書長。

根據《韓聯社》報導，此次是南韓第3度派出人選角逐WTO秘書長，不過卻屢戰屢敗，即便總統文在寅期間曾與90多國元首通話、傳達書信請求支持，在外交戰上卯足全力，卻還是宣告失敗。在南韓擔任產業通商資源部通商交涉本部長的俞明希宣布結束7個多月的競選挑戰行程，計畫之後將向WTO正式表達辭退秘書長候選人。

▲▼俞明希3日代表南韓召開視訊會議，與柬埔寨簽下FTA自由貿易協定。（圖／達志影像）

▲俞明希3日代表南韓召開視訊會議，與柬埔寨簽下FTA自由貿易協定。（圖／達志影像）

WTO透過164個會員國全場一致通過的方式來選出新任秘書長，不過先前因為美國政府表態反對伊衛拉，目前秘書長一職仍屬空缺。俞明希表示，「在競選秘書長的問題上，我並未卸下候選人一職，以求各會員國能充分討論，然而直到最終決選結果公佈的數個月以後，還是無法達成全場一致協議，使WTO領導階層長期出現空缺，WTO的未來也變得黯淡不明。」

報導分析，美國隨著原先支持俞明希的川普前總統卸任、總統拜登就職，在WTO秘書長競選上態度產生轉變，轉而傾向支持伊衛拉。

▲▼報導分析，拜登轉而支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

▲報導分析，拜登轉而支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

文在寅4日上午與拜登展開通話，雙方完成拜登就職以來的首次熱線。南韓產業通商資源部的關係人士解釋，WTO秘書長競選一事並非兩國元首在熱線中的討論項目，而就該問題，其實此段期間持續與美國等保持協商。

俞明希補充，「等到向WTO正式通報我將辭退候選人後，各會員國將協商決定總理事會召開日程，並預估將在會議上全場一致通過新任秘書長人選。不過具體的程序與日程，將由WTO總理事會的議長與各會員國展開協議後公告。」

►WTO新秘書長難產！日內瓦總部「新冠病毒」擴散...將延期總理事會
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