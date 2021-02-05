挺桃園　靈鷲山致贈心靈防疫法寶祈安心過好年

▲挺桃園，靈鷲山致贈心靈防疫法寶。（圖／靈鷲山提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊張，農曆春節前夕，靈鷲山持續關懷第一線防疫人員，5日到桃園市政府，致贈〈楞嚴咒〉平安掛軸及平安御守等心靈防疫法寶。靈鷲山人員表示，2021開春，靈鷲山再度發起「一億咒心挺醫護」活動，鼓勵以正念持誦〈楞嚴咒心〉，讓心寧靜下來，透過持咒共振的能量，希望守護台灣，守護桃園，守護國門，大家安心過好年！

▲靈鷲山關懷桃園第一線防疫人員，為市長鄭文燦、市府團隊、大桃園市民點燈祈福。（圖／靈鷲山提供）

疫情爆發1年多來，靈鷲山用愛與慈悲、善念善行，持續進行祈福活動，回向去除災障；而部立桃園醫院出現院內群聚感染後，靈鷲山關懷桃園第一線防疫人員，在心道法師指示下，特別為市長鄭文燦、桃園市府團隊、大桃園市民點燈祈福。桃園講堂執事妙慧法師，也在第一時間送心道法師加持的九宮八卦及佛水到醫院。

靈鷲山開山住持心道法師說，疫情讓大家更珍惜生命，期許大眾以「心安」和「好心」面對，用善念、善行、善業，轉動共業災難，並扭轉地球災劫與現況，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡。

包括：靈鷲山公關室主任涂彬海、顧問簡寶鋐、護法總會執行理事吳美金、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人、水陸法會勤務部陳鎮夷等人，到桃園市政府民政局致贈〈楞嚴咒〉平安掛軸、〈楞嚴咒〉平安御守及實用的佛足皂等心靈防疫物資，由民政局長陳靜航代表接受，期許桃園市民齊心防疫。副局長陳茹文、立委湯蕙禎也到場，感謝靈鷲山齊心挺桃園。

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