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挺桃園！　益州化工、19家觀光工廠等企業捐贈防疫物資

▲挺桃園，防疫物資紛紛湧入

▲挺桃園，防疫物資紛紛湧入。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊繃，儘管各觀光工廠人潮冷清，但力挺桃園市長鄭文燦，包括益州化工、桃園觀光工廠促進發展協會等企業及熱心單位，1日於市府防疫會議紛紛捐贈防疫物資，由鄭文燦代表接受。市長也回贈感謝狀，並指示秘書處將受贈防疫物資妥善分配給醫護人員及防疫人員，讓第一線同仁感受社會各界的溫暖跟支持。▲挺桃園，防疫物資紛紛湧入

▲益州化工捐贈機能性防護外套1,000件。（圖／市府提供）

1日於市府防疫會議捐贈防疫物資的單位有：益州化工捐贈機能性防護外套1,000件、台益豐公司捐贈機能性防護外套1,000件、益洲公司捐贈抗病毒口罩10,000個，由益州集團總裁秦嘉鴻代表捐贈。

鄭文燦表示，國策顧問暨益洲集團總材秦嘉鴻擔任桃園市消防局義消顧問團長，以企業公民身分全力協助桃園，本次捐贈的機能性防護外套將提供基層防疫同仁進行妥善運用。此外，雖然觀光工廠在本次疫情來客數大幅減少，桃園市觀光工廠促進發展協會及中華民國觀光工廠協會號召捐贈口罩及食物補給，力挺桃園及防疫工作，感謝觀光工廠及企業單位不減回饋社會的熱情。

桃園觀光工廠促進發展協會也號召中華民國觀光工廠促進協會、19家觀光工廠協力捐贈口罩及食物補給物資，包含台灣雅聞生技、葡萄王生技、金格食品、宏亞食品、郭元益糕餅博物館、太平洋自行車博物館、手信坊霧影城、源友企業、老K舒眠文化館、祥儀企業、蛋寶生技不老村、菌寶貝博物館、宏洲磁磚觀光工廠、台灣味噌釀造文化館、新篷萊食品、益欣食品、台灣優格餅乾學院、台中市產業故事館及台灣滷味博物館；源鮮智慧農場捐贈300份沙拉及果汁、180包蔬菜，由蔡蕊竹特助代表捐贈。

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