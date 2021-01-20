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桃園議員、店家帶上百份雞排水果挺醫護　盼疫情快退散

▲桃園市議員楊家俍與店家業者，送上百份雞排、飲料、水果等物資，到聯新國際醫院挺醫護。（圖／聯新提供）

▲市議員楊家俍(左五)與店家業者，送上百份雞排、飲料、水果等物資，到聯新國際醫院挺醫護。（圖／聯新提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫！桃園市議員楊家俍與店家業者，20日帶著上百份雞排、飲料、水果，以及洗手清潔用品、電子口哨等物資，到聯新國際醫院表達關心慰問，為醫護人員加油打氣。院長黃忠智感謝各界捐贈與關懷，也表示醫院已落實各項防疫措施，將盡全力守護民眾健康。

楊家俍表示，桃園市除了部立桃園醫院之外，另有10家應變醫院，共同組成新冠肺炎防護網絡，肩負防疫的重責大任，而應變醫院在這段期間承擔第一線抗疫的壓力，醫護人員都很辛苦，希望民眾除了關懷部立桃園醫院之外，也能夠到居家附近的專責醫院表達關心，感謝醫護人員的付出辛勞，為他們加油打氣。

聯新國際醫院院長黃忠智感謝捐贈關懷，他表示，聯新國際醫院承襲之前成功抗煞（SARS）的經驗，對抗流行疾病有足夠能量，面對這波新冠肺炎疫情也已做好充分準備。黃院長指出，政府防疫政策相當明確，聯新國際醫院是衛福部指定桃園地區11家應變醫院之一，將責無旁貸做好防疫工作，落實每個環節事項，全院團隊將發揮專業與熱忱，竭盡心力維護民眾健康，也希望全民一起努力，相信台灣可以安然度過疫情難關。

聯新國際醫院提醒民眾做好健康管理，勤洗手、佩戴口罩，加強環境清潔消毒，減少到人潮密集場所、保持安全社交距離，並且均衡飲食、適度運動。如果身體不適就醫，應據實以告TOCC旅遊史與接觸史，保護自己，也維護家人及他人健康。

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