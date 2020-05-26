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嘉縣推防疫優惠　醫護人員住宿最高折抵1500元

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▲挺醫護就在嘉-歡迎防疫醫事人員來嘉踏青紓壓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲高跟鞋教堂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為感謝防疫醫護人員辛勞，嘉義縣文化觀光局配合中央推出「挺醫護」專案，只要是第一線防疫醫護人員入住，就享有最高1500元住宿折抵優惠，嘉義縣目前已有12家旅宿業者加入，將持續號召更多的業者加入響應中。

▲挺醫護就在嘉-歡迎防疫醫事人員來嘉踏青紓壓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲空氣圖書館 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣4月啟動「警消醫護休息棧」專案，有35家旅宿業者加入，可享房價5折優惠，現在再配合交通部「挺醫護」專案，提供最高1500元的住宿補助，不限次數，體貼的各項政策，展現各界對防疫英雄的最高敬意與謝意。


嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，交通部「挺醫護」及嘉義縣「警消醫護休憩棧」專案，都是為了體恤防疫人員的辛勞所規劃，只要出示指定的身分證件或執業相關文件，前往配合的旅宿入住，就能享有1,500元補助或5折優惠。

▲挺醫護就在嘉-歡迎防疫醫事人員來嘉踏青紓壓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山鐵道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，配合中央即將施行的「交通觀光防疫措施鬆綁推動方案」，縣府已請轄內旅館及民宿公協會超前部署各項防疫及整備軟硬體，加強人員培訓及環境整備，希望提供大家最安全安心的優質旅遊環境。

▲挺醫護就在嘉-歡迎防疫醫事人員來嘉踏青紓壓 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太平雲梯。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，嘉義縣好山好水好濃的人情味，又是西部第一個確診病例歸零的縣市，是大家放鬆紓壓的最佳首選。相關資訊及旅宿業者參與名單，請至臺灣旅宿網「挺醫護」活動專區(網址：https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/medical/)查詢。

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