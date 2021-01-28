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「撐醫護，挺桃園」　台南市政府支援桃園市消毒設備與防疫物資！

▲「撐醫護，挺桃園」，台南市長黃偉哲宣布支援桃園市消毒設備與防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「撐醫護，挺桃園」，台南市長黃偉哲宣布支援桃園市消毒設備與防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因衛生福利部桃園醫院發生COVID-19院內感染事件，1月12日爆發群聚事件至今，造成醫護、病人及家屬共15例確診，該院持續執行清空計畫，為防範再次出現院內與社區感染案例，消毒設備與防疫物資需求量極大，台南市政府將支援消毒車、回收車與捐贈防護衣、消毒液給桃園市政府與部立桃園醫院。

黃偉哲市長指出，台南市協助桃園抗疫不遺餘力，力挺抗疫第一線的醫護人員，以行動來表示支持，與桃園及醫院一同並肩作戰。

黃偉哲市長表示，國際上的肺炎疫情依舊嚴峻，確診個案數已破1億大關，本土疫情也一度緊繃，造成國人人心惶惶。現在正是防疫關鍵期，要守住這場防疫戰，最需要的是全國人民的團結，以實際行動與作為執行防疫工作；自從部立桃園醫院發生院內感染事件，各地民眾熱情協助捐贈醫院相關物資，表達力挺抗疫第一線的醫護人員，讓醫護感受到暖心，唯這次疫情防範區域較廣，桃園市政府防疫物資儲備仍有耗盡之虞。

▲「撐醫護，挺桃園」，台南市長黃偉哲宣布支援桃園市消毒設備與防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲決定以行動來表示支持，支援消毒設備與相關防疫物資，透過人力、物力支援，「撐醫護，挺桃園」以實際行動力挺桃園抗疫，這次捐贈活動由台南市政府支援相關消毒設備與人力，包含砲霧塔消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、消毒車1輛（隨車含噴藥人員共2名）、回收車（隨車含助手共2名）、帶隊官吳耀州隊長，助手1名，另外捐贈防疫物資包含防護衣2000件、600ml漂白水5000瓶、病毒崩（隨身殺菌噴霧）1000瓶。希望透過這次物資捐贈，協助桃園市政府度過難關，讓台南市在這波疫情盡一份心力，和台灣人民一起抗疫守護家園，守護台灣。

台南市衛生局局長許以霖提醒指出，國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；請市民務必配合政府各項防疫措施。如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥台南市生局防疫專線06-2880180。

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