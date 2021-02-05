▲近5年在加拿大大學畢業港生，可申請3年工作簽證。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大政府4日宣布，自2月8日起將開放香港人申請新的工作簽證。聲明指出，合資格者為過去5年在該國畢業並取得專上文憑或學位的香港留學生，可以申請有效期最長3年的工作簽證。加方還指，若持有「具同等外國證書」者也合資格。

獲批該簽證者之後也會獲提供更容易轉向永久居留的途徑。加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）在聲明指，在彈性的開放式工作簽證及快速獲得永久居留權的途徑下，具備技術的香港居民將能夠有獨特的機會去發展事業，並幫助加拿大復甦經濟。

加方表示，該簽證為開放式工作簽證，有效期最長3年，將可讓香港居民取得具價值的就業經驗，以及向加拿大帶來明顯貢獻。

加拿大政府指，目前暫時在加拿大的香港居民，包括訪客、學生與工作者，可以在加拿大境內上網申請。至於在海外者，則會受限於目前的旅遊限制，或者未能在目前到加拿大，除非他們已獲工作聘書、或取得旅遊豁免並符合所有公共衛生要求。加拿大稱，進一步詳情將在計劃啟動當日公布。

該國聲明又提到，在開放式工作簽證之外，政府會繼續向年輕香港居民實施其他2條導向永久居留的途徑，將會在今年內遲些時候推行。

第一條是給予在加拿大有逾1年工作經驗的香港居民申請，並需符合語言及教育要求。第二條則是給予在加拿大專上教育機構畢業的香港人，將能夠直接申請永久居留，未來會有更多詳情。

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