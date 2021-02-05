黎智英乘「鐵甲威龍」囚車應訊　24名被告涉六四非法集結同日出庭

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英出庭乘坐「鐵甲威龍」囚車。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今（5）日因涉「未經批准集結」活動遭西九法院提訊。同案遭起訴的還包括香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等26人，其中羅冠聰和張崑陽已離港遭通緝，其餘24人皆會現身庭訊。

▲前香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／路透社）

據了解，黎智英因2020年6月4日現身悼念六四事件晚會，違反「未經批准集結」相關法令而遭起訴。由於黎智英仍在無保關押中，因此，法院動用號稱「鐵甲威龍」的囚車押送黎智英應訊。此外，同樣在押的前香港眾志秘書長黃之鋒及前立法會議員胡志偉同樣乘坐囚車到法院應訊。

▲前香港立法會議員羅冠聰已離港遭通緝中。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等13名被告，各被控於2020年6月在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

同案遭起訴的另外13名被告，包括香港立法會前議員楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸和胡志偉、支聯會梁國華、前香港眾志秘書長黃之鋒、羅冠聰和袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽等人，同樣被控在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

