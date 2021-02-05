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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批林飛帆連罷捷都煽動仇中　孫大千：要消費香港到什麼時候？

▲林飛帆、孫大千。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

▲林飛帆、孫大千。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市議員黃捷罷免投票案6日舉辦。針對罷捷方提出的理由書疑引用港版《國安法》，民進黨副秘書長林飛帆表示，若黃捷遭罷免成功，就是港版《國安法》第一個成功DQ的民選議員。對此，國民黨政策會副執行長孫大千反擊，「林非帆到底要消費香港到什麼時候？」連罷捷都想藉助香港的力量，煽動仇中仇恨，香港議題竟成民進黨渡過難關的提款機。

根據罷捷方所提的理由書，稱黃捷違反《國安法》第21條，然而我國《國安法》全文僅10條，中國推出的港版《國安法》才有與罷捷方所提法條相似內容，引發熱議。

其中，林飛帆表示，港版《國安法》是港府拿來恫嚇香港民主派的武器，盡管目前香港立法會議員和區議員被大規模DQ（取消資格），但港府尚未使用港版《國安法》作為DQ的理由，而是用其他的罪名。他認為，也就是說，如果黃捷被成功罷免，就會是第一位成功被用部香港法律為理由取消議席的民選代表，不是在香港，而是在台灣。

對於林飛帆的言論，孫大千5日在臉書反擊，林飛帆到底還要消費香港到什麼時候？2020年的總統大選，民進黨利用香港反送中事件，灌輸台灣年輕世代芒果乾，最後贏得政權，結果現在食髓知味，連罷捷案都想要借助香港的力量，煽動仇中情結，力求過關。

孫大千批評，曾幾何時，香港議題竟然成為了民進黨恐嚇人民，掌握權力，和渡過難關的提款機。

另外，孫大千也羅列「林飛帆低級騙術中的四個矛盾」，包括第一，香港民主運動對民進黨貢獻良多，為什麼總統蔡英文始終不敢制定難民法收容香港異議人士？第二，罷免黃捷，是依據中華民國《選罷法》的相關規定，和港版《國安法》有什麼關係？

第三，照林飛帆邏輯，民進黨籍的王浩宇被罷免掉，算不算是港區《國安法》第一個成功DQ的民選議員呢？第四，同樣是綠營民代，民進黨籍的王浩宇和無黨籍的黃捷為什麼受到的待遇會差這麼多呢？

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