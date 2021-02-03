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「武漢蝙蝠衣」加方說是誤解　汪文斌嗆託辭無法信服...快給明確交代

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

中加矛盾持續升溫，加拿大駐中國使館外交官日前訂製一批「武漢蝙蝠T恤」，引發熱議。儘管加拿大方面給出解釋，並稱是個誤解，但顯然不被中方接受。中國外交部發言人汪文斌今（3）日強硬回說，所謂的託辭不能令人信服，呼籲加方盡快給一個明確交代。

中國一間商家店長日前爆料，一個名叫「Chad Hensler」的加國使館人士於2020年5月時，向他們訂了一批印有「武漢英文拼音及蝙蝠圖案」的T恤，引起官方高度重視，並要求加拿大使館給出合理解釋。

事後，加拿大外交部發言人解釋說，衣服上方的圖案並不是蝙蝠，而是一個美國嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan）的符號W，並聲稱對中方的誤解感到很遺憾。

但加方的解釋顯然不被中方接受。汪文斌回應說，加方所謂「誤解」的託辭不能令人信服。他注意到一些加拿大的主流媒體也承認，T恤上印有形似蝙蝠的圖案，「我們難以相信有關工作人員，作為在華工作生活多年的高級外交官，會如此無意識地犯這樣的低級錯誤！」

「加有關人員的錯誤行徑已造成惡劣影響，引發廣大中國人民的強烈反感和不滿。」汪文斌呼籲加拿大，應該嚴肅認真對待此事，並盡快給中方一個明確的交代。

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