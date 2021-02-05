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廂型車潛入果園偷剪釋迦揚長而去　台東警以車追人7天逮獲

▲警方鎖定白色廂型車，持搜索票在台東市區逮獲竊賊。（圖／台東縣警察局提供，下同）

警方鎖定白色廂型車，持搜索票在台東市區逮獲竊賊。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「有人跑了」！1月22日，鹿野鄉龍田地區有位果農指著一部疾駛在鳳梨園內的白色箱型車，大聲喊叫「他偷剪釋迦」！隨後前往關山警察分局鹿野分駐所報案，員警調閱鄰近道路監視器影像「以車追人」，終在1月29日將釋迦大盜繩之以法。

台東縣因土質及氣候關係，非常適合種植釋迦，因果實甜美，頗獲國內外消費者的青睞，價格也因此水漲船高。現為農曆年前，也正值釋迦的盛產期，因此招致想不勞而獲的宵小覬覦。

▲警方鎖定白色廂型車，持搜索票在台東市區逮獲竊賊。（圖／台東縣警察局提供，下同）

在白色廂型車內起獲犯罪工具一批。

1月22日下午5點左右，賴嫌趁著用餐無人時段，獨自駕駛白色箱型車，駛進鹿野鄉龍田村的釋迦園內，偷剪園內釋迦果，而且連剪兩處。就在他以為神不知鬼不覺時，果農恰好返回，見狀大喊「有人在偷剪釋迦」！他見事跡敗露，即駛入路旁鳳梨園內逃竄。

果農也立刻至鹿野分駐所報案，員警隨即調閱附近路口監視器，果然發現該部車輛的身影！分局偵查隊以車追人，很快鎖定特定嫌疑人，並於同月29日發現該車行蹤，即向台東地方法院及檢察署聲請搜索票，順利於台東市區逮捕賴嫌。

偵查隊於賴嫌所駕駛白色廂型車內，起獲出開山刀、園藝剪刀、油壓剪、頭套、頭燈、塑膠果籃及4面車牌等犯罪工具一批，竊得釋迦果已全數銷贓，贓款花費殆盡。警方將向上溯源，以杜絕銷贓管道！

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